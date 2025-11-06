Βορίζια: Η περιγραφή του αδελφού της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη για τη μοιραία συμπλοκή – «Δεν είχαμε στήσει ενέδρα στον Φανούρη»

Στην εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» στον ΑΝΤ1 με τον Πέτρο Κουσουλό, μίλησε ο αδελφός της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, Γιάννης, δίνοντας τη δική του εκδοχή για τα όσα συνέβησαν το μοιραίο Σάββατο, που τα Βορίζια βάφτηκαν με αίμα κατά την διάρκεια συμπλοκής με την οικογένεια Καργάκη, που είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς, έναν από κάθε πλευρά.

Ο Γιάννης Φραγκιαδάκης ανέφερε: «Εκείνη την ημέρα είχαμε ανέβει στο σπίτι του ανιψιού μου, που το είχαν ανατινάξει. Στον γυρισμό προς το σπίτι μας, ήρθε ο συγχωρεμένος ο Φανούρης, και σκοτώθηκε αυτός στη διαμάχη που είχαμε. Πέρασε με το αμάξι του, πυροβολούσε ανεξέλεγκτα και από πάνω από το σπίτι του ανιψιού μου 1-2 άτομα πυροβολούσαν στο ψαχνό με καλάσνικοφ. Το αποτέλεσμα είναι εμείς να έχουμε 1 νεκρό και 3 τραυματίες, και όπως καταλαβαίνετε, η ανταπόδοση των πυροβολισμών έφερε το μοιραίο στον Φανούρη».

Ερωτηθείς εάν γνωριζόταν με τον 39χρονο που έχασε την ζωή του, ο ίδιος απάντησε πως τον ήξερε πολλά χρόνια. «Διαφορές υπήρχαν, όχι προσωπικά με τον Φανούρη αλλά με τους γαμπρούς του πιο πολύ. Δεν ήταν όμως άξιες λόγου, ήταν κτηματικές διαφορές, στο βουνό με τα πρόβατα. Τέτοια πράγματα ήταν. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, αλλά κάθε φορά ζητούσαν και κάτι παραπάνω. Μπαίνανε άνθρωποι στη μέση για να “φτιάξουμε”, “φτιάχναμε” και την επομένη ξανά τα ίδια. Έχουμε κάνει κουμπαριές, τι να σας πω, κάθε φορά τα ίδια. Έρχονταν άνθρωποι από άλλα χωριά, μπαίνανε στη μέση και καλά για να μην σκοτωθούμε. Να βαφτίσουμε ένα παιδί, άλλο ένα, και την άλλη μέρα τα ίδια. Δεν τους προκαλέσαμε ποτέ».

«Όταν πας σε ένα σπίτι και δίνεις το χέρι σου και λες τέλος, τα σβήνουμε όλα και πάμε από την αρχή, και την άλλη μέρα κάνεις τους “μεσίτες” ρεζίλι, δεν τους υπολογίζεις και συνεχίζεις τα ίδια, αυτά που έκανες, τι είναι; Δεν μπορείς να δίνεις το χέρι σου σε έναν άνδρα και να τα παίρνεις πίσω. Άμα δεν μπορείς να τιμήσεις τα παντελόνια που φοράς, να μην το κάνεις».

Όπως είπε ο κ. Φραγκιαδάκης, 7-9 φορές είχαν επιχειρήσει να κάνουν σασμό. «Την τελευταία φορά, ήταν με μια φασαρία που είχε γίνει, μπήκαν άνθρωποι στη μέση, πήγαν σε ένα μαγαζί στο Ηράκλειο, μπήκαν οι δικοί μας “μεσίτες” και οι αντίπαλοι, έκαναν εβίβα και φύγανε. “Από την μία μεριά εμείς, από την άλλη εσείς, να μην μας ενοχλείτε, να μην σας ενοχλούμε, τέλος”. Δεν θυμάμαι ακριβώς την χρονολογία, αλλά αυτοί θέλανε, ακούστε απαίτηση, για να “φτιάξουμε” δηλαδή, να είμαστε φίλοι, να πάρουν το σπίτι του ανιψιού μου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ανιψιός του είχε αγοράσει το σπίτι από ένα μέλος της οικογένειας Καργάκη που ζει στο Ηράκλειο. «Το πουλούσε το σπίτι, δεν το αγόραζε κανείς. Έκανε ο ανιψιός μου έναν γάμο, και από τα “χαρίσματα”, αγόρασε το σπίτι. Πολεμάει 5-6 χρόνια να το φτιάξει και τώρα που ήταν στα τελειώματα, πήγαν οι άλλοι και το ανατίναξαν. Τώρα ποιος το έκανε, δεν ξέρουμε εμείς, αυτά θα τα βρει η αστυνομία».

Ερωτηθείς εάν ο ανιψιός του δεχόταν απειλές για το σπίτι, εκείνος απάντησε: «Με κάποιον τρόπο ναι. Γιατί να το αγοράσει, γιατί να πάει στη γειτονιά τους και τέτοια. Δεν κατάλαβα, όλο το χωριό δικό τους είναι; Το χωριό δεν είναι χωρισμένο στα 2. Απλώς τυχαίνει να είμαστε πιο πολλοί Φραγκιαδάκηδες στο κάτω χωριό, όπου έχει και Καργάκηδες».

«Έφτασε μπροστά μας, μας πυροβόλησε και εμείς ανταποδώσαμε»

Σχετικά με τα όσα ισχυρίζεται η οικογένεια Καργάκη, ότι είχαν στήσει ενέδρα στον 39χρονο, ο κ. Φραγκιαδάκης επεσήμανε: «Όταν στήνεις ενέδρα σε κάποιον, πώς τον πυροβολείς; Εγώ θα σου πω. Κάθεσαι, τον περιμένεις να έρθει για να τον πυροβολήσεις. Οι σφαίρες θα πάνε από μπροστά. Εμείς κατεβαίνουμε από το σπίτι του ανιψιού μου, είμαστε στον δρόμο, προσπαθώ να τους μαζέψω να φύγουμε και ερχόταν από απέναντι ο Φανούρης με χίλια, άμα μας προλάβαινε θα μας είχε κάνει κομμάτια μόνο με το αμάξι. Εγώ πήγα στην αστυνομία και τους λέω ρε παιδιά, οι σφαίρες στο αυτοκίνητο πού είναι; Από μπροστά; Από πίσω; Πού είναι; Έφτασε μπροστά μας, μας πυροβόλησε και εμείς ανταποδώσαμε, όποιοι ανταπέδωσαν. Δεν θυμάμαι τώρα».

Την ίδια ώρα ο κ. Φραγκιαδάκης αναφέρει πως από το πάνω μέρος του σπιτιού, γινόταν πανικός. «Είχαν βγει οι γυναίκες, ο γαμπρός και τα παιδιά, και κάνανε βαβούρα, έβριζαν. Και λέω στους δικούς μας πάμε να φύγουμε να λήξει το θέμα. Αλλά με το που φύγαμε εμείς, μάλλον κάποιος από εκεί, δεν ξέρω ποιος, ενημέρωσε τον Φανούρη τηλεφωνικά, η κλήση υπάρχει, και του είπε ότι κατεβαίνουμε και ήρθε να μας βρει. Ερχόταν αυτός με το αυτοκίνητο, και άλλοι από πάνω, εμείς στην μέση, και έγινε ό,τι έγινε. Ο Φανούρης πυροβόλησε πρώτος, και πρώτη έπεσε η αδελφή μου στον δρόμο. Να βλέπεις έναν σκοτωμένο, τους άλλους τραυματισμένους, τι έπρεπε να κάνουμε; Να κάτσουμε στα σκαλιά να μας σκοτώσουν όλους;».

«Κρίμα και οι 2 που χαθήκανε. Εμείς από το χωριό φύγαμε μόνο για να την κηδέψουμε. Αυτοί λένε θέλουν να φύγουμε γιατί τους σκοτώσαμε άνθρωπο, αυτοί δηλαδή μας σκότωσαν σκύλο; Εμείς τους είπαμε ποτέ να φύγουν από τα σπίτια τους; Ποτέ. Ούτε τους απειλήσαμε. Αυτοί απειλούν με χειροβομβίδες. Άστους να κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν. Εμείς δεν θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Υπάρχουν πολλά μικρά παιδιά και στις 2 οικογένειες. Να κοιτάξει η κάθε μία οικογένεια τι θα κάνει, και όχι να μπολιάζει με μίσος. Δηλαδή έλεος, που ζούμε; Δυστυχώς στα Βορίζια».

Μάλιστα, ο κ. Φραγκιαδάκης ισχυρίστηκε πως εάν το πρωί του Σαββάτου, «που είχαν έρθει οι εμπειρογνώμονες να συλλέξουν στοιχεία για τη βόμβα, αν ενημέρωναν την ίδια ώρα, γιατί βλέπανε το κλίμα πως ήταν, να έρθουν κι άλλα περιπολικά, νομίζω πως δεν θα γινόταν τίποτα απολύτως. Οι αστυνομικοί είχαν στείλει ένα περιπολικό με 2 αστυνομικούς, εάν είχαν ενημερώσει ότι η κατάσταση δεν πάει καλά, και να στείλουν άλλα 2 περιπολικά, τα ΕΚΑΜ, δεν θα γινόταν αυτό».

«Ο θάνατος της αδελφής μου ήταν ακαριαίος»

«Ο θάνατος της αδελφής μου ήταν ακαριαίος. Την πυροβόλησαν όταν ήταν όρθια και κατέρρευσε, εγώ νόμιζα ότι λιποθύμησε. Αν ερχόταν η αστυνομία, σκοτωμούς δεν θα είχαμε. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι θα γινόταν κάτι το επόμενο Σάββατο, αλλά θα είχαν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα, θα είχαν μπει 5 “μεσίτες” στη μέση. Συνολικά 8-9 φορές κάνουμε εμείς πάντα πίσω, και αυτοί κάνουν ένα βήμα μπροστά».

Σχετικά με το γεγονός ότι και εκείνοι οπλοφορούσαν, ο κ. Φραγκιαδάκης είπε: «Έτοιμοι είμαστε, άμα σε σκοτώνουν, τι θα κάνεις, δεν θα οπλοφορείς; Εμείς αμυνθήκαμε. Και σας είπα και προηγουμένως, τα πυρά το αυτοκίνητο τα έχει δεχθεί από το πλάι και από πίσω. Μας πυροβόλησε, έφυγε μπροστά και μετά πυροβολήσαμε. Δεν του είχαμε στήσει ενέδρα» και πρόσθεσε:

«Δεν μπορεί να γίνει τώρα σασμός, πρέπει να ηρεμήσει η κατάσταση. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, θέλουμε να σταματήσουν οι σκοτωμοί εδώ, να μην υπάρξουν άλλοι. Ούτε θύματα από την μία, ούτε από την άλλη. Για να κάνεις όμως σασμό, πρέπει να τιμάς τα παντελόνια που φοράς, να λες λόγω τιμής, και να είναι λόγω τιμής».