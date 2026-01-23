Βίντεο – ντοκουμέντο από την παράσυρση της 27χρονης Ειρήνης στη Θεσσαλονίκη δύο μέρες πριν τον γάμο της – Ο οδηγός “κυνηγά” τη μηχανή

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε χτες Τετάρτη ο 24χρονος νεαρός που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα με τη μοτοσικλέτα του την 27χρονη Ειρήνη, τη στιγμή που εκείνη επιχειρούσε να περάσει πεζή, την οδό Παπαναστασίου, μπροστά στο Θεαγένειο Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός καταδικάστηκε σε 12 χρόνια κάθειρξη.

Σήμερα, Πέμπτη το απόγευμα, έρχεται στη δημοσιότητα ένα συγκλονιστικό βίντεο – ντοκουμέντο, ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά την παράσυρση της κοπέλας από τον 24χρονο, τον Αύγουστο του 2022. Στο οπτικό υλικό φαίνεται αρχικά η μοτοσικλέτα να συνεχίζει μόνη της την πορεία της, καθώς ο αναβάτης έχει εκσφενδονιστεί από πάνω της και έχει πέσει κάτω.

Λίγο μετά εμφανίζεται και ο νεαρός, ο οποίος δεν είχε δίπλωμα, να κυνηγά ουσιαστικά τη μοτοσικλέτα του.

Η μοτοσικλέτα σταμάτησε περίπου 20 μέτρα μετά, σε μια διαχωριστική νησίδα.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ της 25ης Αυγούστου του 2022, μόλις δύο ημέρες πριν τον γάμο της 27χρονης. Υπενθυμίζεται ότι η κοπέλα νοσηλεύτηκε έξι μέρες σε νοσοκομείο, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά της.