Τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας λόγω κακοκαιρίας – Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε μπάρες και σε λεωφορείο – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Σύνοψη από το

  • Σφοδρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (5/12) στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, λόγω της κακοκαιρίας.
  • Ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στο ύψος της Μαλακάσας, προσκρούοντας σε προστατευτικές μπάρες και σε λεωφορείο.
  • Ευτυχώς, από το τροχαίο δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα.
Σφοδρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (5/12) στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, λόγω της κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα περίπου στις 15.30 στο ρεύμα καθόδου της Εθνικής Οδού στο ύψος της Μαλακάσας, ένας οδηγός, ενώ κινείτο στην αριστερή λωρίδα, έχασε λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος τον έλεγχο του οχήματος του, το οποίο διέσχισε διαγώνια τις υπόλοιπες λωρίδες της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και στην συνέχεια έπεσε πάνω σε λεωφορείο που μετέφερε εργαζόμενους βιομηχανίας.

Ευτυχώς από το τροχαίο δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός. Καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές στο λευκό όχημα και στο λεωφορείο.

Δείτε βίντεο από το τροχαίο που έστειλε αναγνώστη του enikos.gr: 

