Τρίκαλα: Εντυπωσιακές εικόνες από την Ελάτη με το χιόνι να ξεπερνά τους 70 πόντους – «Θάφτηκαν» τα αυτοκίνητα

Εντυπωσιακές εικόνες έρχονται από τα Τρίκαλα, όπου η ισχυρή χιονόπτωση των τελευταίων ωρών έντυσε την περιοχή στα λευκά.

Στην Ελάτη του Δήμου Πύλης, το ύψος του χιονιού έφτασε τους 70 πόντους, ενώ λίγο ψηλότερα, στα Περτουλιώτικα λιβάδια και στο χιονοδρομικό κέντρο, ξεπέρασε το ένα μέτρο. Παρά το γεγονός ότι τα εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας βρίσκονταν διαρκώς στους δρόμους, το χιόνι έπεφτε τόσο πυκνό που ξανασκέπαζε αμέσως το οδόστρωμα.

Οι αρχές συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις, καθώς όλα τα οχήματα πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένα με αλυσίδες ή χιονολάστιχα, λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Δείτε τις εντυπωσιακές εικόνες