Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρή γυναίκα που έπεσε σε πηγάδι

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρή γυναίκα που έπεσε σε πηγάδι
Πηγή: ΕΡΤ

Τραγωδία με μία 68χρονη γυναίκα νεκρή εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης (10/9) στη νότια Κέρκυρα. Η άτυχη γυναίκα έπεσε σε πηγάδι 5 μέτρων και ανασύρθηκε νεκρή ύστερα από επιχείρηση που πραγματοποίησαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η 68χρονη ξεκίνησε το πρωί από το σπίτι της για να πάει στο χωράφι της να ποτίσει. Το πηγάδι ήταν καλυμμένο κατά το ήμισυ με τσιμέντο και, όπως όλα δείχνουν, η 68χρονη πάτησε πάνω αλλά το τσιμέντο υποχώρησε, με αποτέλεσμα την πτώση της. Το πηγάδι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ήταν γεμάτο νερό, με συνέπεια η γυναίκα να χάσει την ζωή της. Τα πρώτα στοιχεία, σύμφωνα με την ΕΡΤ, καταδεικνύουν ότι η πτώση της οφείλεται σε ατύχημα.

Στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που ανέσυραν την άτυχη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πηγή: ΕΡΤ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

COVID-19 και γρίπη μπορούν να «ξυπνήσουν» τον καρκίνο- Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Αλτσχάιμερ: Η αιτία που ίσως κρύβεται στο στόμα σας, σύμφωνα με μελέτη

ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για το ειδικό βοήθημα – Τα ποσά, οι δικαιούχοι και ποιοι θα λάβουν τα περισσότερα χρήματα

Επίδομα έως 750 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ για γονείς: Σε ποιους θα δοθεί και πώς

Τεστ προσωπικότητας: Το αυγό που θα επιλέξετε αποκαλύπτει ποιος έχει το «πάνω χέρι» στη σχέση σας

Τι σημαίνει η φράση «έτερον εκάτερον» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:53 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Ταξί: Συγκέντρωση και πορεία προς το υπουργείο Μεταφορών – Δείτε εικόνες από τη δεύτερη ημέρα των κινητοποιήσεων

Δεύτερη ημέρα απεργίας των οδηγών ταξί σήμερα στην Αττική και από νωρίς άρχισε η συγκέντρωση έ...
13:52 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Φωτογραφίες σοκ με τα τραύματα του 13χρονου που δέχτηκε επίθεση στις Συκιές – «Τον χτυπούσαν με σίδερα»

Σοκ προκαλούν οι φωτογραφίες με τα τραύματα που φέρει ο 13χρονος, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από...
13:11 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: «Η μόνη λέξη είναι κακούργημα» – Ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις του Νίκου και του Δημήτρη Πλακιά ενώπιον της ανακρίτριας

Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο οι καταθέσεις του Νίκου και του Δημήτρη Πλακιά ενώπιον της αρεοπαγ...
12:52 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα αστυνομική επιχείρηση για εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη

Νέα μεγάλη επιχείρηση πραγματοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/9) στην Κρήτη, με...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος