Τραγωδία στη Μαγνησία: 54χρονος κατέρρευσε την ώρα που μάζευε ελιές με συγγενικά του πρόσωπα 

κοινωνία

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 54χρονος άνδρας από το Νότιο Πήλιο, στη Μαγνησία, όταν κατέρρευσε ξαφνικά ενώ μάζευε ελιές με συγγενικά του πρόσωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews, ο άνδρας αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε αμέσως. Η οικογένειά του κινητοποιήθηκε αμέσως, καλώντας βοήθεια, ενώ τα συγγενικά του πρόσωπα προσπαθούσαν να τον στηρίξουν έως την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς, όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, ο 54χρονος είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν και την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου και διαπιστώθηκε τυπικά ο θάνατός του, βυθίζοντας σε θλίψη τους οικείους και την τοπική κοινότητα.

 

 

