Μια ασυνήθιστη εικόνα αντίκρισαν το απόγευμα της Κυριακής όσοι βρέθηκαν κοντά στον Λευκό Πύργο, στην Θεσσαλονίκη, όταν μια παρέα νέων αποφάσισε να βουτήξει στα νερά του Θερμαϊκού.

Το σχετικό βίντεο που ανέβηκε στο TikTok έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων. Ορισμένοι χρήστες του TikTok, όπου αναρτήθηκε το βίντεο, το σχολίασαν θετικά, χαρακτηρίζοντάς το αυθόρμητο και τολμηρό, ενώ άλλοι εξέφρασαν ανησυχία σχετικά με την ποιότητα και καθαρότητα των νερών και προχώρησαν σε χιουμοριστικά σχόλια όπως «μετά βγήκαν με 5 πόδια ο καθένας» και «πόσα πόδια έχουν τώρα;». 

