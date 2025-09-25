Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 47χρονος για κατοχή ναρκωτικών και όπλων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ 

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 47χρονος κατηγορούμενος για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του ανωτέρω και σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του Γραφείου Επιχειρησιακών Ομάδων, εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σε σωματικές έρευνες καθώς και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο διαμέρισμά του και σε λοιπούς χώρους της οικοδομής, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -1- κιλό και -36,7- γραμμάρια κοκαΐνης,
  • -511,5- γραμμάρια ροζ κοκαΐνης,
  • -1- κιλό και -114,1- γραμμάρια MDMA,
  • -835,3- γραμμάρια κάνναβης,
  • -257,5- γραμμάρια αμφεταμίνης,
  • -86- γραμμάρια κεταμίνης,
  • -68,6- γραμμάρια ηρωίνης,
  • -2.804- ναρκωτικά δισκία,
  • -14.900- ευρώ,
  • πιστόλι,
  • -101- φυσίγγια,
  • -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • -2- ζυγαριές ακριβείας,
  • τρίφτης,
  • -2- σωλήνες νερού για χρήση κοκαΐνης,
  • -425- χαρτάκια εμποτισμένα με LSD,
  • -2- δίκυκλα
  • σπρέι πιπεριού και
  • -2- κινητά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την ΕΛ.ΑΣ.:

