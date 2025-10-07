Θεσσαλονίκη: Στις 22 Οκτωβρίου η δίκη των αδελφών Ψωμιάδη για τα «45άρια» έργα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Στις 22 Οκτωβρίου η δίκη των αδελφών Ψωμιάδη για τα «45άρια» έργα

Στις 22 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η δίκη για τα λεγόμενα «45άρια» έργα της άλλοτε Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, υπόθεση για την οποία κατηγορούνται ο πρώην νομάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης κι ο αδελφός του Διονύσης επί των ημερών του αντινομάρχης. Μαζί τους παραπέμφθηκαν να δικαστούν άλλα έξι άτομα, πρώην στελέχη της Νομαρχίας.

Ύστερα από επτά αναβολές που προηγήθηκαν για διάφορους λόγους, η δίκη εκφωνήθηκε κατά τη σημερινή δικάσιμο από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και διεκόπη λόγω ωραρίου ενόψει της έναρξης της αποδεικτικής διαδικασίας την μεθεπόμενη εβδομάδα.

Η υπόθεση με τα «45άρια» περιστρέφεται γύρω από έργα προϋπολογισμού εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που φαίνεται ότι κατατμήθηκαν σε πολλά μικρότερα, αξίας έως 45.000 ευρώ, προκειμένου να δοθούν με απευθείας αναθέσεις και πρόχειρους διαγωνισμούς σε συγκεκριμένους εργολάβους, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Η δικογραφία περιλαμβάνει 456 τέτοια έργα, κατά την περίοδο 2005-2010, στη θητεία δηλαδή του Π. Ψωμιάδη στη Νομαρχία, με τη ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο να ξεπερνάει τα 4 εκατ. ευρώ.

Στο μεταξύ, για τις 16 Οκτωβρίου προσδιορίστηκε η δεύτερη υπόθεση που βαραίνει τους αδελφούς Ψωμιάδη και συνδέεται με προσλήψεις 81 υπαλλήλων με συμβάσεις έργου στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης το διάστημα 2007-2010. Για την υπόθεση αυτή είχαν απαλλαγεί αλλά ο Άρειος Πάγος αναίρεσε την απαλλακτική απόφαση με αποτέλεσμα να επιστρέψει στο ακροατήριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων από αποβιώσαντες δότες- 111 δότες χάρισαν ζωή σε 240 ασθενείς

ΕΔΕ στο «Αττικόν» για το λάθος φάρμακο που δόθηκε σε 22χρονη και της προκάλεσε αλλεργική αντίδραση

Φθηνότερο φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης – Τι θα πληρώσουν τα νοικοκυριά, πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του επ...

Ελβετικό φράγκο: Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους δανειολήπτες

iPhone: Πρωτότυποι τρόποι για να προσαρμόσετε ακόμα περισσότερο την οθόνη κλειδώματος με το iOS 26

Επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι η Γη σκοτεινιάζει ανομοιόμορφα – Τι επιπτώσεις έχει αυτό στην ισορροπία του κλίματος του πλανή...
περισσότερα
17:23 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Πάνος Ρούτσι: Μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά μου θα μείνω εδώ

Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματά μου να γίνουν δεκτά, δήλωσε πριν από λίγο ο Πάνος Ρού...
17:11 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Τρίκαλα: Αγρότης έχει «κατασκηνώσει» στο δρόμο γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ του χρωστάει χρήματα – Βίντεο

Κάτω από το πολιτικό γραφείο του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κώστα Σκρέκα, στα Τρ...
17:04 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Κατάρρευση μπαλκονιών στο Λαύριο: «Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα – Τα αμάξια πολτοποιήθηκαν» λέει στο enikos.gr ο δήμαρχος Λαυρεωτικής

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Λαύριο, έπειτα από κατάρρευση μπαλκονι...
16:35 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

«Μπελάς» τα κλαδιά και τα παράγωγα κοπής: Τι ισχύει για τους κοινόχρηστους χώρους – Ποιος έχει την ευθύνη μεταφοράς στα σημεία που επιλέγουν οι Δήμοι

«Μπελάς» για πολλούς πολίτες είναι τα κλαδιά, οι σχίνοι και τα παράγωγα από θάμνους και δέντρα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης