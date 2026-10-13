Θεσσαλονίκη: Σε φυλάκιση 15 μηνών καταδικάστηκε η 58χρονη που έβαλε φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσάς της – Εξαγοράσιμη η ποινή αποφάσισε το δικαστήριο

Σε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, καταδικάστηκε 58χρονη, η οποία παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία, κατηγορούμενη ότι έβαλε φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσάς της, στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Τούμπας.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου δικάστηκε η υπόθεση, έκρινε ένοχη την κατηγορούμενη, ενώ δέχθηκε πως ενήργησε με μειωμένο καταλογισμό. Η ίδια δεν παρέστη στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Έβαλε φωτιά χρησιμοποιώντας χαρτοπετσέτες, εμποτισμένες με κολόνια

Σύμφωνα με την δικογραφία, ο εμπρησμός έγινε τον προηγούμενο μήνα, με την κατηγορούμενη να χρησιμοποιεί χαρτοπετσέτες, εμποτισμένες με κολόνια, τις οποίες πυρπόλησε. «Ζούμε 50 χρόνια στην πολυκατοικία και δεν είχαμε πρόβλημα», είπε η παθούσα, καταθέτοντας ως μάρτυρας, ενώ ανέφερε ότι μετά το περιστατικό έφυγε από το σπίτι, καθώς φοβάται πολύ.

Ο γιος της 58χρονης απέδωσε τη συμπεριφορά της σε ψυχικό πρόβλημα. «Νόμιζε ότι άκουγε φωνές από το συγκεκριμένο διαμέρισμα και την ενοχλούσαν» κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ενώ ο συνήγορος υπεράσπισης ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους της γυναίκας, επισημαίνοντας ότι πλέον λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα.