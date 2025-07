Θεσσαλονίκη: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα στην Άσσηρο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (29/7) στη θέση Μαυροράχη, στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης, καίγοντας χορτολιβαδικές εκτάσεις και επεκτεινόμενη με γρήγορο ρυθμό. Λίγο μετά τις 23:00, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της Χρυσαυγής και του Πολυδενδρίου, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα, καθώς το μέτωπο πλησιάζει την παλιά εθνική οδό.

Activation 112

Wild fire in the area #Assiros and landfill of #Mavrorachi of the regional unit of #Thessaloniki

If you are in the areas of #Chrisavgi and #Polydendri stay alert and follow the instructions of the Authorities

