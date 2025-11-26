Θεσσαλονίκη: Η Μητρόπολη απαγόρευσε στον ιερέα να λειτουργεί μετά την καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση σε ανήλικους 

Ανακοίνωση σχετικά με την καταγγελία από 5 ανήλικα αγόρια για σεξουαλική παρενόχληση από ιερέα στη Θεσσαλονίκη, εξέδωσε η Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου.

Επισημαίνεται, ότι μέχρι την ολοκλήρωση της προανάκρισης και την εκδίκαση της υπόθεσης απαγορεύτηκε στον κληρικό της Μητρόπολης η τέλεση ή η συμμετοχή του σε δικαιοπραξία.

Τονίζεται ακόμη, ότι η Μητρόπολη δεν έχει λάβει επίσημη καταγγελία, αλλά δέχθηκε επώνυμο τηλεφώνημα για το θέμα και ότι δεν έχει ενημερωθεί αρμοδίως από αστυνομική ή δικαστική αρχή.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για 47χρονο ιερέα που λειτουργούσε σε χωριό του νομού Θεσσαλονίκης, όπου καταγγέλθηκε πως έγιναν οι πράξεις τον περασμένο Αύγουστο.

«Προσποιούμενος σωματικούς πόνους και εκμεταλλευόμενος τις αγνές προθέσεις των παθόντων, προέβαινε τόσο με χειρονομίες όσο και λεκτικά, σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Τα ανήλικα, ηλικίας από 12 έως 15 ετών, απευθύνθηκαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και ακολούθησε έρευνα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Όπως ανέφεραν κατά την εξέτασή τους από ειδικούς, οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν -ανάλογα με την περίπτωση- σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο) και σε σπίτι.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 47χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, τα οποία εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

20:57 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

