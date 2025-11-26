Τραμπ: Επίθεση στους New York Times και σε δημοσιογράφο τους – «Είναι άσχημη εσωτερικά και εξωτερικά»

Τραμπ: Επίθεση στους New York Times και σε δημοσιογράφο τους – «Είναι άσχημη εσωτερικά και εξωτερικά»

Καθώς οι Αμερικανοί ετοιμάζονται να γιορτάσουν την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε ένα post στα social media την Τετάρτη το πρωί για να αμφισβητήσει ένα άρθρο που δημοσίευσε η New York Times, το οποίο ανέφερε ότι ο Τραμπ δείχνει «σημάδια κόπωσης», και ότι ο 79χρονος πρόεδρος «αντιμετωπίζει τις πραγματικότητες της γήρανσης στο αξίωμα».

«Τα φρικιά  της αποτυχημένης New York Times το ξανακάνουν», έγραψε ο Τραμπ σε ένα post στον λογαριασμό του στο Truth Social. Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι «ποτέ στη ζωή του δεν έχει δουλέψει τόσο σκληρά. Ωστόσο, παρά όλα αυτά, οι ριζοσπάστες τρελοί της αριστερής πτέρυγας της εφημερίδας New York Times, που σύντομα θα κλείσει, έγραψαν ένα άρθρο εναντίον μου, στο οποίο ισχυρίζονται ότι ίσως χάνω την ενέργειά μου, παρά το ότι τα γεγονότα που δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Γνωρίζουν ότι αυτό είναι λάθος, όπως και σχεδόν όλα όσα γράφουν για μένα, συμπεριλαμβανομένων των εκλογικών αποτελεσμάτων, ΟΛΑ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ. Αυτό το φτηνό «σκουπίδι» είναι πραγματικά «ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ», έγραψε ο Τραμπ για τους New York Times.

Ο Τραμπ επιτέθηκε και στην δημοσιογράφο που έγραψε το ρεπορτάζ, αποκαλώντας την «άσχημη, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά».  Για την διαπιστευμένη των ΝΥΤ  στο Λευκό Οίκο, Κέιτι Ρότζερς, η οποία συνυπέγραψε το άρθρο ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε: «Έχει αναλάβει να γράφει μόνο κακά πράγματα για μένα [και] είναι μια τρίτης κατηγορίας δημοσιογράφος που είναι άσχημη, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά».

Η έκρηξη της Τετάρτης ακολουθεί την επίπληξη του Τραμπ προς μια δημοσιογράφο του Bloomberg News.  «Σιωπή, γουρουνάκι», της είπε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Air Force One στις 14 Νοεμβρίου, όταν αυτή προσπάθησε να του κάνει μια ερώτηση σχετικά με την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν.

