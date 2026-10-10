Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε ξερά χόρτα και απορρίμματα – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε έκταση με ξερά χόρτα και απορρίμματα στη Θεσσαλονίκη. Πυκνοί μαύροι καπνοί είναι ορατοί από τη δυτική πλευρά της πόλης, ενώ στην κατάσβεση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

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Φωτιά στην Θεσσαλονίκη, σε ξερά χόρτα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε έκταση με ξερά χόρτα και απορρίμματα στη Θεσσαλονίκη, κινητοποιώντας την Πυροσβεστική.
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε επί της Συμμαχικής Οδού, κοντά στο Ωραιόκαστρο, προκαλώντας πυκνούς μαύρους καπνούς ορατούς από τη δυτική Θεσσαλονίκη.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε έκταση με ξερά χόρτα και απορρίμματα στη Θεσσαλονίκη, κινητοποιώντας την Πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε επί της Συμμαχικής Οδού, κοντά στο ύψος οίκου ευγηρίας στο Ωραιόκαστρο, ενώ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το συμβάν βρίσκεται σε περιοχή του Δήμου Δέλτα.

Από τη φωτιά έχουν προκληθεί πυκνοί μαύροι καπνοί, οι οποίοι είναι ορατοί από αρκετά σημεία της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

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