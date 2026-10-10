Αλεξανδρούπολη: Δύο συλλήψεις για κλοπή αυτοκινήτου και απόπειρα διάρρηξης παγκαριού

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Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν την Παρασκευή (9/10) στον Έβρο, σε δύο διαφορετικές υποθέσεις που αφορούν κλοπή και απόπειρα κλοπής.

Η πρώτη σύλληψη έγινε το πρωί σε επαρχιακή οδό του Έβρου. Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αλεξανδρούπολης εντόπισαν έναν άνδρα να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο έφερε πινακίδες κυκλοφορίας που είχαν δηλωθεί ως κλεμμένες στις 6 Οκτωβρίου 2026 σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ το όχημα κατασχέθηκε στο πλαίσιο της έρευνας.

Απόπειρα διάρρηξης σε παγκάρι ναού

Η δεύτερη σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη. Ο δεύτερος άνδρας εντοπίστηκε μέσα σε ιερό ναό, όπου επιχείρησε να διαρρήξει παγκάρι, χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει την πράξη του.

Στην κατοχή του κατασχέθηκαν δύο διαρρηκτικά εργαλεία, γάντια και μία κουκούλα full-face.

Για τις δύο υποθέσεις διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.