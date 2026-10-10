Αλεξανδρούπολη: Δύο συλλήψεις για κλοπή αυτοκινήτου και απόπειρα διάρρηξης παγκαριού

Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στον Έβρο για διαφορετικές υποθέσεις κλοπής. Στην πρώτη περίπτωση εντοπίστηκε ΙΧ με πινακίδες που είχαν δηλωθεί κλεμμένες στη Θεσσαλονίκη, ενώ στη δεύτερη ένας άνδρας συνελήφθη για απόπειρα διάρρηξης παγκαριού σε ιερό ναό της Αλεξανδρούπολης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν στον Έβρο, σε δύο διαφορετικές υποθέσεις που αφορούν κλοπή και απόπειρα κλοπής.
  • Ο ένας εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με κλεμμένες πινακίδες, οι οποίες είχαν δηλωθεί ως κλεμμένες στις 6 Οκτωβρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο δεύτερος άνδρας συνελήφθη μέσα σε ιερό ναό στην Αλεξανδρούπολη, όπου επιχείρησε να διαρρήξει παγκάρι.

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Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν την Παρασκευή (9/10) στον Έβρο, σε δύο διαφορετικές υποθέσεις που αφορούν κλοπή και απόπειρα κλοπής.

Η πρώτη σύλληψη έγινε το πρωί σε επαρχιακή οδό του Έβρου. Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αλεξανδρούπολης εντόπισαν έναν άνδρα να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο έφερε πινακίδες κυκλοφορίας που είχαν δηλωθεί ως κλεμμένες στις 6 Οκτωβρίου 2026 σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ το όχημα κατασχέθηκε στο πλαίσιο της έρευνας.

Απόπειρα διάρρηξης σε παγκάρι ναού

Η δεύτερη σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη. Ο δεύτερος άνδρας εντοπίστηκε μέσα σε ιερό ναό, όπου επιχείρησε να διαρρήξει παγκάρι, χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει την πράξη του.

Στην κατοχή του κατασχέθηκαν δύο διαρρηκτικά εργαλεία, γάντια και μία κουκούλα full-face.

Για τις δύο υποθέσεις διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.

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