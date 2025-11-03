Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή του Ωραιοκάστρου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαμόγελο του παιδιού εξαφανίσεις

Την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει η εξαφάνιση ενός 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στη περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Τα ίχνη του Μοχάμεντ-Mohamed (ον.) Αμποχόσσα-Abohossa (επ.), αιγυπτιακής καταγωγής, χάθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (02/11/25).

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 3/11/2025, για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Μοχάμεντ Αμποχόσσα, έχει ύψος 1,68 μ, και κανονικό βάρος. Έχει καστανά μάτια και σγουρά καστανά μαλλιά. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

20:55 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

