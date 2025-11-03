Δημοσκόπηση Alco: Στις 11,6 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Το 83% των πολιτών θεωρεί πως υπάρχει κρίση θεσμών στην Ελλάδα

Στις 11,6 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Alco που παρουσιάστηκε το βράδυ της Δευτέρας (3/11) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 23,3% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,7%, η Ελληνική Λύση με 8,9%, το ΚΚΕ με 7,1,%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,4%, το ΜέΡΑ25 με 2,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,5%, η Νίκη με 2%, η Νέα Αριστερά με 1,4%, ενώ αναποφάσιστο δηλώνει το 21,5%.

Οι αναποφάσιστοι

Το 83% των πολιτών θεωρεί πως υπάρχει κρίση θεσμών στην Ελλάδα

Ως προς το «Ποιος ευθύνεται για την κρίση των θεσμών», το 34% απαντά η «Κυβέρνηση» και το 31% «Όλα τα κόμματα εξ ίσου»

Ο Άγνωστος Στρατιώτης

Το 50% των πολιτών διαφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα. «Συμφωνώ» απαντά το 39%.

Η ταυτότητα της έρευνας