Θεσσαλονίκη: Ερωτική αντιζηλία πίσω από το έγκλημα με το ακέφαλο πτώμα πριν από 4 χρόνια – Η σχέση με την σύντροφο του δράστη, η απαγωγή και οι καταγγελίες

Ερωτικό φαίνεται πως ήταν το κίνητρο του φρικτού εγκλήματος με θύμα έναν 29χρονο Πακιστανό, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε χωρίς κεφάλι και πόδια, τον Ιούνιο του 2022, στη θαλάσσια περιοχή του Καλοχωρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση, που εξιχνιάστηκε ύστερα από τέσσερα χρόνια, ταυτοποιήθηκαν ως φερόμενοι δράστες τέσσερις ομοεθνείς του θύματος. Ο ένας εξ αυτών, ένας 38χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος στη δυτική Θεσσαλονίκη, που είναι παντρεμένος με Ελληνίδα και έχει οικογένεια, συνελήφθη την Τετάρτη (27/5), ενώ οι υπόλοιποι φέρεται να διέφυγαν εκτός Ελλάδας, μετά την τέλεση της ανθρωποκτονίας.

Ο 38χρονος Πακιστανός που συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την επόμενη εβδομάδα στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συναυτουργία, αρπαγή από κοινού και χρήση πλαστού εγγράφου. Η απόφασή του να κινήσει τη διαδικασία έκδοσης διαβατηρίων, ώστε να επισκεφτεί τη χώρα του, φαίνεται πως τον έριξε στη φάκα των αστυνομικών αρχών.

Το ακέφαλο πτώμα είχε εντοπιστεί από έναν ψαρά στις 9:30 το πρωί της 19ης Ιουνίου 2022 στη θαλάσσια περιοχή του Καλοχωρίου. Ένας άλλος ψαράς λίγες ημέρες αργότερα στην ίδια περιοχή είχε βρει ένα τεμαχισμένο μέλος του ίδιου νεκρού, τυλιγμένο σε τσουβάλι γεμάτο με τούβλα και πέτρες. Η φρίκη ήταν φανερό ότι παρέπεμπε σε μία προσπάθεια να εξαφανιστεί κάθε στοιχείο.

Παρά τις δυσκολίες για την ταυτοποίηση του θύματος, τελικά οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν ότι επρόκειτο για έναν 29χρονο από το Πακιστάν, ο οποίος είχε καταχωρηθεί με διαφορετικά στοιχεία, ειδικά σε σχέση με την ηλικία του.

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα για την υπόθεση, γρήγορα άντλησαν στοιχεία για τη ζωή του στη Θεσσαλονίκη την περίοδο του 2020. Το θύμα είχε εργαστεί σε κατάστημα εστίασης, είχε καταγγελθεί για δύο ληστείες και τελικά είχε φύγει από τη Θεσσαλονίκη, επιλέγοντας ως νέο τόπο διαμονής την Κρήτη.

Από την πρώτη στιγμή, είχε βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών μία πλαστική βάρκα, που είχε χρησιμοποιηθεί στο Καλοχώρι εν αγνοία του ιδιοκτήτη της. Ο ψαράς παρατήρησε ότι τη βρήκε στο ίδιο σημείο που την άφησε, όμως με διαφορετική φορά. Τα στοιχεία της βάρκας φαίνεται ότι άνοιξαν τον δρόμο για τον εντοπισμό των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Όπως αποκαλύπτεται πλέον χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες, οι οποίοι σκότωσαν και τεμάχισαν τον 29χρονο και προσπάθησαν να εξαφανίσουν το πτώμα στον πάτο της θάλασσας.

Το ερωτικό κίνητρο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας voria.gr, η έρευνα των αστυνομικών αποκάλυψε ότι ο 29χρονος είχε ερωτικές σχέσεις με την σύντροφο του 38χρονου ομοεθνή του, στο κατάστημα του οποίου εργαζόταν.

Μάλιστα ανακάλυψαν ότι το θύμα καταγγέλθηκε για ληστεία δύο φορές, από το ίδιο πρόσωπο, τον 38χρονο. Έτσι έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, όμως επέστρεψε για άγνωστους λόγους. Πηγές έλεγαν πως παρά την έντονη αντίδραση του συντρόφου της γυναίκας ο νεαρός εξακολουθούσε να επικοινωνεί μαζί της.

Ο 38χρονος και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι φαίνεται ότι πληροφορήθηκαν τον Ιούνιο του 2022 την επιστροφή του 29χρονου στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα για να μάθουν το ακριβές σημείο, στο οποίο κινείτο, κατηγορούνται ότι απήγαγαν τον φίλο του, επίσης Πακιστανό, που ζούσε στην Ξάνθη. Ύστερα από 10 ημέρες ομηρίας εκείνος αναγκάστηκε να τους αποκαλύψει πού βρίσκεται ο 29χρονος.

Σύμφωνα με την κατηγορία, οι δράστες σκότωσαν τον 29χρονο, άγνωστο με ποιον τρόπο, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση λόγω της κατάστασης του πτώματος δεν φώτισε την αιτία θανάτου. Στη συνέχεια κατηγορούνται ότι τον τεμάχισαν τόσο για να τον μεταφέρουν πιο εύκολα στη θάλασσα όσο και για να εξαφανίσουν κάθε ίχνος. Θεώρησαν ότι εάν τύλιγαν με πέτρες το τεμαχισμένο πτώμα αυτό θα εξαφανιζόταν, όμως, διαψεύστηκαν λίγες ημέρες αργότερα.

Η έρευνα των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό των άλλων προσώπων που εμπλέκονται στη φρικτή υπόθεση, συνεχίζεται.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία αλλοδαπού άνδρα, η σορός του οποίου είχε εντοπιστεί τεμαχισμένη τον Ιούνιο του 2022 σε θαλάσσια περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, έπειτα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και το Λιμενικό Σώμα, καθώς και μέσω αξιοποίησης ιατροδικαστικών ευρημάτων, μαρτυρικών καταθέσεων, βιντεοληπτικού υλικού, στοιχείων τηλεφωνικών επικοινωνιών και λοιπών ειδικών ανακριτικών πράξεων, ταυτοποιήθηκαν ως φερόμενοι δράστες 4 ομοεθνείς του θύματος. Ο ένας εξ αυτών συνελήφθη την Τετάρτη 27-05-2026 στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι υπόλοιποι φέρεται να διέφυγαν εκτός Ελλάδας, μετά την τέλεση της ανθρωποκτονίας.

Όπως προέκυψε από την κατάλληλη αξιοποίηση των προανακριτικών δεδομένων που συγκεντρώθηκαν, το θύμα είχε στοχοποιηθεί το 2020 από ομοεθνή του για προσωπική υπόθεση, δεχόμενο αρχικά διαδοχικές καταγγελίες σε βάρος του για τέλεση αδικημάτων καθώς και επίθεση από τον ομοεθνή του και 5 ακόμη άτομα.

Ως αποτέλεσμα το θύμα μετοίκησε εκτός Θεσσαλονίκης, ωστόσο όταν τον Ιούνιο του 2022 επέστρεψε, απήχθη από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι τον μετέφεραν στην περιοχή όπου διέπραξαν την ανθρωποκτονία. Ακολούθως, με σκοπό την απόκρυψη του εγκλήματος, αφαίρεσαν μικρή βάρκα από το σημείο και απέρριψαν τη σορό στη θάλασσα με τη χρήση βαριδίων.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, διακριβώθηκε και εξιχνιάστηκε υπόθεση αρπαγής έτερου ομοεθνούς του θύματος, η οποία τελέστηκε το 2020 από 3 από τα εμπλεκόμενα άτομα και συνδέεται άμεσα με την ανθρωποκτονία.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία και επαγγελματικό χώρο του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης, 7 μαχαίρια και αναδιπλούμενος σουγιάς, λόγος για τον οποίο σε βάρος του σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία για παράνομη οπλοκατοχή και πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.