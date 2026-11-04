Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμούς και εμβολισμό περιπολικού στην Ασπροβάλτα

Επεισοδιακή καταδίωξη με εμβολισμό περιπολικού και πυροβολισμούς στα λάστιχα, σημειώθηκε στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, οδηγώντας στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 19 και 23 ετών, ενώ αναζητείται 31χρονος συνεργός τους. Το όχημα ακινητοποιήθηκε έπειτα από επικίνδυνους ελιγμούς και σε έρευνα στο εσωτερικό του, εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία. Σε βάρος των τριών ανδρών, σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων και οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Ασπροβάλτα/καταδίωξη
Πηγή: RThess
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επεισοδιακή καταδίωξη με εμβολισμό περιπολικού και πυροβολισμούς στα ελαστικά σημειώθηκε στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, οδηγώντας στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 19 και 23 ετών.
  • Το όχημα ακινητοποιήθηκε όταν ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει εμβολίζοντας το περιπολικό και οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στα πίσω ελαστικά του αυτοκινήτου.
  • Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και αναζητείται ένας 31χρονος συνεργός τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Επεισοδιακή καταδίωξη με εμβολισμό περιπολικού και πυροβολισμούς στα ελαστικά από αστυνομικούς σημειώθηκε, χθες (3/10/2026) το απόγευμα, στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, με αστυνομικούς να συλλαμβάνουν δύο άτομα ηλικίας 19 και 23 ετών, ενώ αναζητείται συνεργός τους (31 ετών).

Όλα ξεκίνησαν στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ύψος της διασταύρωσης των Βρασνών, όταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τρεις άνδρες παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο. Ακολούθησε καταδίωξη, με τον οδηγό να αναπτύσσει ταχύτητα και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς.

Σύμφωνα με το RThess, το όχημα εγκλωβίστηκε σε δημοτική οδό στην Ασπροβάλτα, όπου ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει κάνοντας αναστροφή και εμβολίζοντας περιπολικό. Τότε, αστυνομικοί πυροβόλησαν στα πίσω ελαστικά του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να το ακινητοποιήσουν. Οι δύο επιβαίνοντες συνελήφθησαν επί τόπου, ενώ ο τρίτος κατάφερε να διαφύγει.

Σε έρευνα στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία.

Σε βάρος των τριών σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ