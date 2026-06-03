Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας σε συμπλοκή στην Τούμπα – Η καταγγελία για πυροβολισμό στον αέρα

Ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός επεισοδίου που συνέβη το βράδυ της Τρίτης (2/6) στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, όταν έντονη λογομαχία για οικονομικές διαφορές κλιμακώθηκε σε συμπλοκή μεταξύ δύο πλευρών. Το περιστατικό περιλαμβάνει επίσης καταγγελία για πυροβολισμό στον αέρα από έναν εκ των εμπλεκομένων, με τον τραυματία να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

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περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός επεισοδίου που συνέβη στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, με τις αρχές να εξετάζουν καταγγελία και για πυροβολισμό στον αέρα.- Η συμπλοκή ξέσπασε μεταξύ δύο πλευρών που φέρονται να είχαν οικονομικές διαφορές, με τον έναν άνδρα να συνοδεύεται από ακόμη 10 άτομα.- Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να πυροβόλησε μία φορά στον αέρα, τραυματίζοντας έναν από τους γαμπρούς του 58χρονου. Ο τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός επεισοδίου που συνέβη το βράδυ της Τρίτης (2/6) στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να εξετάζουν καταγγελία και για πυροβολισμό στον αέρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ένας 58χρονος στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας, βρισκόταν στην Τούμπα μαζί με τους δύο γαμπρούς του, όταν συναντήθηκαν με άνδρα με τον οποίο φέρονται να είχαν οικονομικές διαφορές.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, στο σημείο έφτασαν ακόμη 10 άτομα που συνόδευαν τον συγκεκριμένο άνδρα και ακολούθησε έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο πλευρών. Η ένταση κλιμακώθηκε και εξελίχθηκε σε συμπλοκή, ενώ ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να επιτέθηκε σε έναν από τους γαμπρούς του 58χρονου, πυροβολώντας μία φορά στον αέρα.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ένας τραυματίας διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου καθώς η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

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