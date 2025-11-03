Θεσσαλονίκη: Δίωξη στον 55χρονο που πυροβόλησε στον αέρα και τραυμάτισε 15χρονο – Θα δικαστεί στο Αυτόφωρο

Ποινική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας στον 55χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε με καραμπίνα στον αέρα, επειδή τον ενοχλούσαν οι φωνές παρέας παιδιών που έπαιζαν σε γηπεδάκι στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από τα σκάγια ένας 15χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 55χρονου ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων και τον παρέπεμψε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Το σοβαρό επεισόδιο έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής (2/11), στην Επανομή. Ο 55χρονος φαίνεται πως ενοχλήθηκε από τον θόρυβο που έκαναν οι ανήλικοι, που -σύμφωνα με την αστυνομία- βρίσκονταν σε γήπεδο, το οποίο είναι κοντά στο σπίτι του συλληφθέντα.

Ο 55χρονος δεν δίστασε να πάρει την καραμπίνα του, την οποία κατέχει νόμιμα, και να αρχίσει να πυροβολεί στον αέρα για εκφοβισμό. Από τα σκάγια, όμως, τραυματίστηκε ο 15χρονος, ο οποίος βρισκόταν στην παρέα των ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το αγόρι διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια, στο αριστερό χέρι και στη μεσοθωράκια περιοχή.