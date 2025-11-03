Θεσσαλονίκη: Δίωξη στον 55χρονο που πυροβόλησε στον αέρα και τραυμάτισε 15χρονο – Θα δικαστεί στο Αυτόφωρο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Δίωξη στον 55χρονο που πυροβόλησε στον αέρα και τραυμάτισε 15χρονο – Θα δικαστεί στο Αυτόφωρο

Ποινική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας στον 55χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε με καραμπίνα στον αέρα, επειδή τον ενοχλούσαν οι φωνές παρέας παιδιών που έπαιζαν σε γηπεδάκι στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από τα σκάγια ένας 15χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 55χρονου ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων και τον παρέπεμψε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Το σοβαρό επεισόδιο έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής (2/11), στην Επανομή. Ο 55χρονος φαίνεται πως ενοχλήθηκε από τον θόρυβο που έκαναν οι ανήλικοι, που -σύμφωνα με την αστυνομία- βρίσκονταν σε γήπεδο, το οποίο είναι κοντά στο σπίτι του συλληφθέντα.

Ο 55χρονος δεν δίστασε να πάρει την καραμπίνα του, την οποία κατέχει νόμιμα, και να αρχίσει να πυροβολεί στον αέρα για εκφοβισμό. Από τα σκάγια, όμως, τραυματίστηκε ο 15χρονος, ο οποίος βρισκόταν στην παρέα των ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το αγόρι διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια, στο αριστερό χέρι και στη μεσοθωράκια περιοχή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μόνο το 10% των ανεπιθύμητων παρενεργειών φαρμάκων δηλώνονται στον ΕΟΦ

Νοσοκομείο Λευκάδας: Στα αυτοκίνητα και στους χώρους του νοσοκομείου κοιμούνται οι υγειονομικοί εκτός έδρας

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Όπου είναι εφικτό θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ το ηλεκτρονικό εμπόριο – Σε ποιους θα επιβληθούν πρόστιμα έως 500.000 ευρώ

Οι αστρονόμοι απαθανάτισαν μια τεράστια κοσμική «νυχτερίδα» που απλώνει τα φτερά της – Εντυπωσιακή φωτογραφία

Ερευνητές «ενσάρκωσαν» γενετική AI σε ρομποτική σκούπα – Άρχισε να μιμείται τον Robin Williams
περισσότερα
16:34 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στη Λάρισα: 33χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε αποθήκη 

Τέλος φέρεται να έβαλε στη ζωή του ένας 33χρονος άντρας στον οικισμό Αμπέλια Λάρισας. Σύμφωνα ...
16:28 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Πειραιάς: Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών 

Στη σύλληψη ενός ηγετικού μέλους διεθνούς κυκλώματος διακίνησης μεταναστών προχώρησαν οι λιμεν...
16:22 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Πέθανε ο ηθοποιός και θεατρικός παραγωγός, Τάκης Μπαγιάτης

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του θανάτου του ηθοποιού και θεατρικού παραγωγο...
16:11 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Δολοφονία Άλκη Καμπανού: Δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος στους 2 συλληφθέντες για την ένταση έξω από τα δικαστήρια

Δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος των δύο ανδρών που συνελήφθησαν για...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς