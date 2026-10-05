Θεσσαλονίκη: Αφήνουν τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα για το μετρό οι πολίτες – Φτάνουν στον προορισμό τους σε λιγότερο από 20 λεπτά

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η μείωση του χρόνου διαδρομής σε λιγότερο από 20 λεπτά και η ποιότητα της υπηρεσίας είναι αυτά που «κερδίζουν» τους επιβάτες της Θεσσαλονίκης στην επιλογή του Μετρό και τους απομακρύνουν από την χρήση λεωφορείου και των ιδιωτικών τους αυτοκινήτων.

Τα συμπεράσματα προκύπτουν σε προπτυχιακή εργασία που εκπόνησε ο διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ Κωνσταντίνος Μηλιώνης, με επιβλέποντα τον καθηγητή του Τμήματος, Απόστολο Παπαγιαννάκη.

Η εργασία του εστιάζει στη διερεύνηση των μετακινήσεων με Μετρό στο μητροπολιτικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και στην αποτίμηση των επιπτώσεων της λειτουργίας του στις συμπεριφορές κινητικότητας. Η εμπειρική διερεύνηση βασίζεται σε έρευνα ερωτηματολογίου που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2025, με τη συμμετοχή 356 ατόμων. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με περιγραφική και επαγωγική στατιστική, μοντέλα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης και χαρτογραφική ανάλυση της προέλευσης-προορισμού των μετακινήσεων σε περιβάλλον GIS.

Μείωση χρήσης λεωφορείων και ΙΧ

Όπως προέκυψε, το Μετρό απέκτησε σημαντική θέση στο συγκοινωνιακό τοπίο, αν και η πλειονότητα των χρηστών δεν υπερβαίνει τις δέκα διαδρομές την εβδομάδα (ποσοστό 87,7%). Καταγράφηκε μείωση της χρήσης αστικών λεωφορείων (27,3%) και ιδιωτικού αυτοκινήτου (13,3%), καθώς και αισθητή μείωση του χρόνου μετακίνησης καθώς 65,3% δήλωσαν ότι φτάνουν στον προορισμό τους σε λιγότερο από 20 λεπτά.

Η άνεση, η αξιοπιστία και το κόστος αναδείχθηκαν ως βασικά πλεονεκτήματα, ενώ η περιορισμένη γεωγραφική κάλυψη, η έλλειψη στάσεων και η ανεπαρκής σύνδεση με άλλα μέσα αποτέλεσαν βασικούς περιορισμούς.

Η επαγωγική στατιστική ανάλυση επιβεβαίωσε ότι το Μετρό χρησιμοποιείται συχνότερα από πρώην χρήστες αστικών λεωφορείων και από άτομα με μεγαλύτερους προηγούμενους χρόνους μετακίνησης. Η συχνότητα χρήσης συνδέεται με σκοπούς όπως η εργασία, η εκπαίδευση και η επιστροφή στο σπίτι, καθώς και με την προσβασιμότητα ΑμεΑ και την ύπαρξη χώρων στάθμευσης.

Σύμφωνα με τον ερευνητή, η αξιοπιστία, η εργασία, η επιστροφή στο σπίτι και η εκπαίδευση συνδέονται με περισσότερες εβδομαδιαίες μετακινήσεις.

Παράλληλα, η χωρική εγγύτητα και η πεζή συνέχεια είναι κρίσιμες, με τους προορισμούς να συγκεντρώνονται στο κέντρο.

«Το 65,3% φτάνει στον σταθμό επιβίβασης με τα πόδια, το 90,4% συνεχίζει πεζή από την αποβίβαση προς τον προορισμό και το 81,1% εξ αυτών χρειάζεται λιγότερο από 10 λεπτά προς τον τελικό προορισμό» τόνισε ο κ.Μηλιώνης.

Οι αποβιβάσεις συγκεντρώνονται σε τρεις κεντρικούς σταθμούς — Αγία Σοφία, Βενιζέλου, Σιντριβάνι — πάνω από το 55% της συνολικής ζήτησης.

Το Μετρό είναι ισχυρός κορμός — όχι ακόμη ολοκληρωμένο μητροπολιτικό δίκτυο

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τον κ.Μηλιώνη, το Μετρό έχει ήδη επιφέρει σημαντικές αλλαγές, ωστόσο η μεγιστοποίηση των ωφελειών του προϋποθέτει ενίσχυση της γεωγραφικής κάλυψης, καλύτερη διασύνδεση με τα λεωφορεία και ανάπτυξη συμπληρωματικών μέσων, όπως τραμ και προαστιακό σιδηρόδρομο.

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα αποτυπώνουν τους πρώτους μήνες λειτουργίας και είναι αναγκαία μια επαναληπτική έρευνα μετά τη λειτουργία της επέκτασης Καλαμαριάς και την ωρίμανση του συστήματος.

Η εργασία παρουσιάστηκε στο 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, με τίτλο «Ανθεκτικότητα Πόλεων και Περιφερειών», που διοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και ξεκίνησε σήμερα στο ΚΕΔΕΑ του Αριστοτελείου.