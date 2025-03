Τέμπη: Το μήνυμα από τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις – Οι συλλήψεις για τα επεισόδια και οι πολιτικές αντιδράσεις

Με μια φωνή εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε συγκεντρώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, απαίτησαν «Δικαίωση» για τα 57 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, στέλνοντας ηχηρά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση, ότι η τραγωδία δεν θα ξεχαστεί, έως ότου «λάμψει« η αλήθεια και τιμωρηθούν οι υπαίτιοι. Το μήνυμα προς την κυβέρνηση ήταν ξεκάθαρο και κυβερνητικά στελέχη σε δημόσιες τοποθετήσεις τους σημειώνουν «η κυβέρνηση ταυτίζεται με το αίτημα πολιτικά, ανθρώπινα και ηθικά». Την επόμενη εβδομάδα είναι προγραμματισμένη η συζήτηση στη Βουλή.

Η συζήτηση στην Ολομέλεια, της πρότασης σύστασης προανακριτικής επιτροπής για την διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του Χρήστου Τριαντόπουλου στην υπόθεση των Τεμπών, θα αρχίσει στις 9 το πρωί της Τρίτης. Θα υπάρχουν δύο κύκλοι ομιλητών, ένας από τους εισηγητές των κομμάτων και ένας δεύτερος με βουλευτές κατά βουλευτική αναλογία. Την Τετάρτη θα γίνει η προημερησίας συζήτηση για το θέμα των Τεμπών, όπου αναμένεται να κατατεθεί η πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση.

Ανακοίνωση εξέδωσε το βράδυ της Παρασκευής 28 Φεβρουαρίου η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) για τα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, όταν ολοκληρώθηκε το μεγαλειώδες συλλαλητήριο για την συμπλήρωση δύο ετών από την εθνική τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, «περί ώρα 13:00, περίπου 700 άτομα που είχαν εκμεταλλευτεί το μέγεθος της συγκέντρωσης, ενώθηκαν σε ομάδες και συγκεντρώθηκαν μπροστά από την πλαϊνή είσοδο της Βουλής των Ελλήνων, στη συμβολή των Λεωφόρων Βασ. Αμαλίας και Βασ. Σοφίας, όπου εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση σε βάρος των αστυνομικών και άλλων προσώπων που βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο».

«Η επίθεση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας βόμβες-μολότοφ, πέτρες, μάρμαρα, καπνογόνα, καθώς και μεταλλικά και άλλα αντικείμενα, δημιουργώντας μεγάλο κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή των πολιτών που συμμετείχαν στη συγκέντρωση. Οι αστυνομικοί, αφού φρόντισαν να προστατεύσουν τους πολίτες που διαδήλωναν ειρηνικά απομακρύνοντάς τους σε ασφαλή κατεύθυνση, προχώρησαν σε χρήση των αναγκαίων ενδεδειγμένων μέσων για τον περιορισμό και την αποκλιμάκωση των επιθέσεων» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Και προσθέτει: «Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 220 προσαγωγές ατόμων, από τις οποίες 73 συλλήψεις. Παράλληλα, από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν 29 αστυνομικοί, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε κτίρια και οχήματα».

Θεοδωρικάκος: Η κυβέρνηση ταυτίζεται με το αίτημα πολιτικά, ανθρώπινα και ηθικά

«Αλήθεια, δικαιοσύνη και ποτέ ξανά, ποτέ ξανά να μη συμβεί τέτοια τραγωδία. Η κυβέρνηση ταυτίζεται με το αίτημα πολιτικά, ανθρώπινα και ηθικά» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο». «Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι γίνονται όλα όσα πρέπει για να λάμψει η αλήθεια, όμως αυτό πρέπει να γίνει μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπουν οι θεσμοί μας» προσέθεσε ο υπουργός και επισήμανε πως «η κυβέρνηση έχει κάνει αυτά που πρέπει, αλλά τη δικαιοσύνη την αποδίδει η ίδια η δικαιοσύνη για αυτό είναι σημαντικό η δίκη να ξεκινήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα».

«Χθες σε ολόκληρη τη χώρα και ολόκληρο τον κόσμο έγιναν πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις, ίσως οι μεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ. Ήταν η επέτειος από μία πραγματική τραγωδία που έχει σημαδέψει τη χώρα. Πρώτα τους ανθρώπους που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο αξιοσέβαστο από ανθρώπους που έχουν χάσει τα παιδιά τους και δεν υπάρχει περίπτωση αντιπαράθεσης μαζί τους» υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ερωτηθείς για τις ευθύνες σημείωσε ότι για πολιτικό πρόσωπο θα πρέπει να έρθει συγκεκριμένη κατηγορία στη Βουλή και να υπάρξει εκεί η σχετική απόφαση και επισήμανε ότι η κυβέρνηση ήδη έχει ανταποκριθεί θετικά στο σχετικό αίτημα για τον κ. Τριαντόπουλο.

«Ενώ συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο αλλαγές που απαιτούν ενότητα βλέπω με λύπη μου ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης δεν πολιτεύονται υπηρετώντας το αίτημα για αλήθεια, αλλά για να δυναμιτίσουν το πολιτικό κλίμα» ανέφερε σχετικά με τη στάση της αντιπολίτευσης.

Καραμέρος: «Η 28η Φλεβάρη είναι η ημερομηνία λήξης της κυβέρνησης Μητσοτάκη»

«Η 28η Φεβρουαρίου θα μείνει στην ιστορία σαν μια ιστορική λαϊκή κινητοποίηση. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι, κατέβηκαν πολλοί από αυτούς για πρώτη φορά σε μια διαδήλωση με μια ξεκάθαρη απαίτηση για αλήθεια και δικαιοσύνη. Επειδή ακούγονται πολύ συχνά αυτές οι λέξεις, δεν σημαίνει ότι χάνουν την αξία τους: δικαιοσύνη, διαφάνεια, λογοδοσία, δημοκρατία, αλήθεια. Αυτό φώναξαν και ζήτησαν οι πολίτες» δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Βέβαια, είχε και το θράσος ο κ. Μητσοτάκης, πρωί πρωί, πριν πάει ο κόσμος στις διαδηλώσεις, να γράψει στο Facebook ότι συμπαρίσταται και συμμετέχει. Προσπάθησε να καπελώσει ένας άνθρωπος ο οποίος γράφει κάθε Κυριακή σεντόνια στο Facebook και δεν λέει μια λέξη παρηγοριάς για τους συγγενείς, μια λέξη για τα Τέμπη. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ είναι η προηγούμενη μέρα. Στο Νόβι Σαντ, στις 28 Ιανουαρίου – το Νόβι Σαντ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Εκεί κόστισε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ένα στέγαστρο το οποίο έφτιαξαν μπροστά στο αεροδρόμιο, το οποίο έπεσε και σκότωσε 15 ανθρώπους και έχει αφήσει σοβαρά τραυματίες πάρα πολλούς άλλους. Αυτό που συνέβη σήμερα σε όλη την Ελλάδα, αυτό που συνέβη και στις 26 Ιανουαρίου, συνέβη στη Σερβία – όχι μια μέρα, πολλές μέρες, όπως εδώ. Εκεί παραιτήθηκε ο Βούτσιτς, ο πρωθυπουργός. Εσείς νομίζετε ότι είναι Παρασκευή και θα πάτε τριήμερο να πετάξετε χαρταετό. Δεν έχετε καταλάβει τι έχει συμβεί. Και αυτό αφορά και την κυβέρνηση, αφορά και τη Δικαιοσύνη, αφορά και εμάς, την αντιπολίτευση» τόνισε.

Κοντογεώργης: Ειρηνική συμμετοχή στο συλλογικό πένθος, με αίτημα για δικαιοσύνη και καλύτερο κράτος

«Οι συμπολίτες μας σε όλη τη χώρα, συμμετείχαν σε αυτό το συλλογικό πένθος, με τον τρόπο που άρμοζε: μαζικά, ειρηνικά και με ένα κοινό σε ένα μεγάλο βαθμό, αίτημα για αναζήτηση αλήθειας, για απόδοση δικαιοσύνης και για μια ενίσχυση της υποχρέωσης που έχει η οργανωμένη Πολιτεία κι εμείς ως κυβέρνηση, να δουλέψουμε και να παραδώσουμε ασφαλείς σιδηρόδρομους» δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης στην ΕΡΤ.

Με αφορμή την επικείμενη κατάθεση πρόταση δυσπιστίας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ διεμήνυσε: «Εμείς είμαστε έτοιμοι να την συζητήσουμε, εκεί θα τα συζητήσουμε όλα». Ενώ κληθείς να σχολιάσει προηγούμενη τοποθέτηση, στην ίδια εκπομπή, του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, περί νέας κοινωνικής πλειοψηφίας μετά τα ογκώδη συλλαλητήρια, ο Θανάσης Κοντογεώργης έκανε λόγο για «αδυναμία αντίληψης της στιγμής» εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το επιχείρημα περί νέας κοινωνικής πλειοψηφίας έρχεται, άλλωστε σε αντίθεση με τις μετρήσεις της κοινής γνώμης, αντέτεινε και ζήτησε «να μην καλύπτουμε την ανυπαρξία πολιτικών επιχειρημάτων πάνω σε υποθέσεις με βαρύ συναισθηματικό φορτίο».

Για την πολιτική σύγκρουση, την Παρασκευή, όσον αφορά την αντίδραση της αστυνομίας, ο Θ. Κοντογεώργης παρατήρησε ότι όταν υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία, η αντιπολίτευση κάνει λόγο για αστυνομοκρατία, ενώ όταν υπάρχει λιγότερη αστυνομία, διερωτάται (η αντιπολίτευση) πού είναι η αστυνομία… «Πρώτο μέλημά μας ήταν η άσκηση, με ασφάλεια, του δημοκρατικού δικαιώματος των συμπολιτών μας», εξήγησε. Παρεισέφρησαν κάποιοι άνθρωποι στη συγκέντρωση και «αλίμονο αν επενέβαινε εκείνη την ώρα η αστυνομία», σημείωσε επίσης με την ταυτόχρονη παρατήρηση ότι στα επεισόδια που ακολούθησαν, τραυματίσθηκαν 30 αστυνομικοί. Εν κατακλείδι, «η στάση της αστυνομίας ήταν εξαιρετικά ψύχραιμη, δεν αξίζει σήμερα να ασχολούμαστε με αυτό».

Συγκλονιστικές εικόνες – Τα 57 μπαλόνια στον ουρανό ακριβώς στις 23:18

Στις 23:18, μετά τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την μαύρη επέτειο των Τεμπών, έξω από τη Βουλή στο Σύνταγμα, πολίτες άφησαν 57 μπαλόνια με τις ηλικίες και τα ονόματα των νεκρών να φύγουν στον αττικό ουρανό.

Πολίτες κρατώντας ακόμη και κεριά, σε εξαιρετικά φορτισμένη ατμόσφαιρα, επιλέγουν να προβούν σε αυτή τη συμβολική κίνηση καθώς στις 23:18 έγινε η μοιραία σύγκρουση. Όλοι φωνάζουν «Αθάνατοι».



Συγκέντρωση στον ΟΣΕ Καλαμπάκας έπειτα από κάλεσμα των οικογενειών Πλακιά

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον ΟΣΕ Καλαμπάκας, έπειτα από κάλεσμα των οικογενειών Πλακιά.

Δύο χρόνια από τον άδικο θάνατο της Αναστασίας, της Θώμης και της Χρύσας Πλακιά και ο πόνος όλων, όλο και μεγαλώνει κυρίως στην περιοχή της Καλαμπάκας και του Καστρακίου, όπου ήταν και το σπίτι των τριών κοριτσιών.

Όπως μεταδίδει το trikalaola, μια μεγάλη καρδιά με λευκά λουλούδια με τις φωτογραφίες από τα αγγελούδια που χάθηκαν στα Τέμπη δέσποζε στο σταθμό του ΟΣΕ της Καλαμπάκας, όπου γίνεται η μεγάλη συγκέντρωση και το τρισάγιο, παρουσία και των οικογενειών των κοριτσιών.

Κατερίνη: Νυχτερινή πορεία μνήμης για τα θύματα των Τεμπών

Nυχτερινό συλλαλητήριο στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών πραγματοποιήθηκε στην Κατερίνη, ενώ ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, με ένα κερί στα χέρια οι πολίτες τίμησαν τη μνήμη των 57 αδικοχαμένων ψυχών. Η πλατεία του δημαρχείου Κατερίνης «βούλιαξε» από κόσμο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, όλος ο νομός Πιερίας με 135 συλλογικότητες, έδωσαν το «παρών» στη συγκέντρωση.

Ανθρώπινα «ποτάμια» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Από νωρίς το πρωί, πολίτες όλων των ηλικιών πλημμύρισαν το κέντρο της Αθήνας εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους συγγενείς των θυμάτων και ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του δυστυχήματος και την απονομή Δικαιοσύνης. Το συλλαλητήριο ξεκίνησε περίπου στις 11:00 το πρωί, ωστόσο από πολύ νωρίς μαζεύτηκαν πολίτες και φορείς σε διάφορα σημεία προσυγκέντρωσης, ώστε να πορευθούν συντεταγμένα προς το Σύνταγμα.

Ένα ρίγος διαπέρασε τους χιλιάδες συγκεντρωμένους στην Πλατεία Συντάγματος, όταν συμφοιτητές των αδικοχαμένων νέων ανέγνωσαν τα ονόματα των συνολικά 57 νεκρών. Στις συγκινησιακά φορτισμένες ομιλίες το πλήθος ανταποκρινόταν με χειροκροτήματα.

Τον λόγο στη συγκέντρωση πήραν πρώτοι από όλους εκπρόσωποι των φοιτητών, καθώς στην πλειονότητά τους τα θύματα ήταν νέοι, που επέστρεφαν τη μοιραία νύχτα στα σπίτια ή τις σχολές τους. Στις τοποθετήσεις τους όλοι επέμειναν στο αίτημα της γρήγορης απονομής δικαιοσύνης προκειμένου να δικαιωθεί η μνήμη των νεκρών κι ο αγώνας των συγγενών για να χυθεί φως στα αίτια του δυστυχήματος. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών δήλωσαν πρόθυμοι να συμπαρασταθούν σε κάθε προσπάθεια.

Ο Βασίλης Ζαβογιάννης εκπρόσωπος του σωματείου των σιδηροδρομικών, όσο κι ο εκπρόσωπος των μηχανοδηγών ΟΣΕ Δ. Κοτσιάφτης, που επίσης μετρούν στον κλάδο τους νεκρούς στο δυστύχημα, εξέφρασαν κι αυτοί τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των συγγενών για γρήγορη απονομή δικαιοσύνης και επανέλαβαν το αίτημα που βρίσκεται στα χείλη όλων για ασφαλείς μεταφορές και σύγχρονο σιδηρόδρομο.

Ιδιαίτερα φορτισμένες οι στιγμές όταν πήραν τον λόγο γονείς των αδικοχαμένων παιδιών, ο κ. Παπαγγελής, η κα Ρούτσι, η κα Λίβα, ο κ. Ασλανιδης και κυρίως η κα Καρυστιανού, τόσο στην πλατεία, όσο και στα Τέμπη (με τα οποία υπήρχε απ’ ευθείας σύνδεση) που έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα σεβασμού και συμπαράστασης για το δράμα τους, ευχόμενοι όλοι μαζί τους «ποτέ ξανά Τέμπη».

Ιδιαίτερη μνεία έγινε από όλους τους συγγενείς στους τραυματίες που ακόμα νοσηλεύονται και τους επιζήσαντες που ακόμα πασχίζουν να επουλώσουν τα ψυχολογικά τραύματα από την τραγική αυτή εμπειρία.

Ο κόσμος στην ογκώδη συγκέντρωση τήρησε ευλαβικά την τάξη που επέβαλε η μέγιστη αυτή εκδήλωση σεβασμού και απομόνωσε και αποδοκίμασε μεμονωμένες προσπάθειες ασέβειας μικρο-ομάδων που θέλησαν να διασαλεύσουν την κοσμιότητα που απαιτεί η επέτειος.



Θεσσαλονίκη: Κοσμοπλημμύρα στη διαδήλωση για τα Τέμπη

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, ζητώντας δικαιοσύνη για τους νεκρούς της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Οι πολίτες κατέκλυσαν την πλατεία Αριστοτέλους και τους γύρω δρόμους σε μία μεγαλειώδη συγκέντρωση.

Το συλλαλητήριο ξεκίνησε με τις ομιλίες των συγγενών των θυμάτων, που δακρυσμένοι μίλησαν για τον αγώνα που δίνουν. Μετά το τέλος των ομιλιών αναγνώστηκαν τα 57 ονόματα των θυμάτων, πέταξαν στον ουρανό αντίστοιχο αριθμό μαύρων μπαλονιών, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους.

Στη συνέχεια, ξεκίνησε η μεγάλη πορεία. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, εργαζόμενοι, φοιτητές και μαθητές, οικογένειες με παιδιά περπατούν σε όλη την Εγνατία οδό από τα Πανεπιστήμια ως τον Βαρδάρη και την οδό Μοναστηρίου στο ύψος που βρίσκεται ο ΟΣΕ. Κυρίαρχο σύνθημα: «Δεν έχω οξυγόνο».

Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, η παρουσία του κόσμου στη σημερινή κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη είναι κατά τέσσερις φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη διαδήλωση που είχε γίνει πριν από έναν μήνα για τα Τέμπη.

Καλαμάτα: Χιλιάδες πολίτες στη συγκέντρωση για την τραγωδία των Τεμπών

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Στο βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr φαίνονται όλα τα μαγαζιά να είναι κλειστά.

Λάρισα

Στη Λάρισα, την πόλη που γειτνιάζει με την κοιλάδα των Τεμπών, η σημερινή μέρα της συμπλήρωσης δύο ετών από την τραγωδία των Τεμπών, ήταν γεμάτη συγκίνηση.

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία θέλοντας να τιμήσουν τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Παιδιά από Γυμνάσια και Λύκεια με λουλούδια και πανό στα χέρια, φοιτητές, εργαζόμενοι και ηλικιωμένοι, φώναξαν ήδη συνθήματα για απόδοση δικαιοσύνης, ενώ στην συγκέντρωση συμμετείχαν και οι αγρότες που έχουν παραταχθεί με τα τρακτέρ.

Μετά την συγκέντρωση η πορεία κατέληξε στον σιδηροδρομικό σταθμό, όπου στήθηκε ένα αυτοσχέδιο μνημείο.

Λαμία: Εικόνες από drone από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση

Περισσότεροι από 8.500 πολίτες, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ενώ άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 10.000, πλημμύρισαν κάθε γωνιά του κέντρου της Λαμίας, διαδηλώνοντας ειρηνικά και χωρίς επεισόδια, ζητώντας την απονομή δικαιοσύνης για την τραγωδία.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση των τελευταίων δεκαετιών στην περιοχή.

Καβάλα: Διαδήλωση για την τραγωδία των Τεμπών – Ασφυκτικά γεμάτη η πλατεία – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Πολίτες όλων των ηλικιών συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Καβάλας, που γέμισε ασφυκτικά, όπως φαίνεται σε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr. Οι διαδηλωτές ζήτησαν δικαίωση για τα 57 θύματα της τραγωδίας, τις οικογένειές τους και όλους όσους βρίσκονταν στο μοιραίο επιβατικό τρένο και επέζησαν.

Κρήτη: «Βούλιαξαν» τα Χανιά και το Ηράκλειο στα μαζικά συλλαλητήρια

Εκατοντάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους των Χανίων για να διαδηλώσουν, ζητώντας απόδοση δικαιοσύνης. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, σύλλογοι, σωματεία και συνδικάτα συμμετείχαν σε ένα από τα πιο μαζικά συλλαλητήρια που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα στην περιοχή, αναφέρει το flashnews.gr Η συγκέντρωση των διαδηλωτών άρχισε από τις 10:00 το πρωί στη Δημοτική Αγορά Χανίων, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης.

Αντίστοιχες εικόνες, με κόσμο να διαδηλώνει για την τραγωδία στα Τέμπη, καταγράφηκαν και στο Ηράκλειο της Κρήτης από αναγνώστη του enikos.gr

Γεμάτη με κόσμο η πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα

Μεγάλη συγκέντρωση στη μνήμη των 57 νεκρών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με κυρίαρχο αίτημα να αποδοθεί δικαιοσύνη έγινε και στην Πάτρα. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Γεωργίου, η οποία ήταν κατάμεστη από κόσμο, όπως και οι γειτονικοί δρόμοι.

Στην πολυπληθή συγκέντρωση συμμετείχαν μαζικά φορείς της πόλης, εργατικά σωματεία και συνδικάτα, φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, έμποροι, επαγγελματίες, συλλογικότητες, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, κομμάτων, συλλόγων και απλοί πολίτες.

Μετά τη συγκέντρωση, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, που επικαλείται το tempo24news.gr, η σημερινή συγκέντρωση ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη αυτής που έγινε προ μερικών εβδομάδων. Η Αστυνομία είναι επί ποδός, καθώς ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ, ΟΠΚΕ , αστυνομικών με πολιτικά βρίσκονταν σε κάιρια σημεία , από όπου πέρασε η πορεία, για την αποφυγή επεισοδίων.

Λαοθάλασσα μνήμης σε 13 πόλεις της Ηλείας

Χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών διαδήλωσαν σε 13 περιοχές της Ηλείας για τα δύο χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη.

Πολίτες όλων των ηλικιών συγκεντρώθηκαν και στην Ηλεία στη μνήμη των θυμάτων, κυρίως νέων παιδιών, σε ένδειξη σεβασμού προς τις οικογένειες και με αίτημα για δικαιοσύνη. Στην Ηλεία πραγματοποιήθηκαν συλλαλητήρια σε 13 περιοχές: Πύργος, Αμαλιάδα, Γαστούνη, Βάρδα, Λεχαινά, Ανδραβίδα, Ανδρίτσαινα, Ζαχάρω, Φιγαλεια, Κρέστενα, Δίβρη, Πανόπουλου, Τραγανό.

Στον Πύργο, μαθητές από τα γυμνάσια Σκουροχωρίου και Καράτουλα ανέγνωσαν το κείμενο των συγγενών θυμάτων των Τεμπών, που διαβάστηκε σε κάθε συγκέντρωση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η κινητοποίηση ξεκίνησε με το μουσικό συγκρότημα του 2ου Γενικού Λυκείου Πύργου. Τα παιδιά έφτιαξαν τρία δικά τους τραγούδια για να ακουστούν στην σημερινή διαμαρτυρία.

Μυτιλήνη: Χιλιάδες πολίτες στο συλλαλητήριο για το δυστύχημα στα Τέμπη

Πρωτοφανής ήταν η προσέλευση κόσμου στην πόλη της Μυτιλήνης. Η συγκέντρωση, σύμφωνα με το stonisi.gr, άνοιξε με την ανάγνωση του μηνύματος των συγγενών των θυμάτων από τη δικηγόρο Ραλλού Τσακαρέλου. Η συγκίνηση, όπως σημειώνει το τοπικό μέσο ενημέρωσης, φαινόταν ξεκάθαρα στα πρόσωπα των πολιτών κάθε ηλικίας που συμμετείχαν στη συγκέντρωση.

Τήνος: Κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού κρατούσαν πλακάτ για τα Τέμπη

Βέροια: Μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Δημαρχείου – Μητέρες με μωρά στη διαδήλωση

Στους δρόμους κατέβηκαν και οι κάτοικοι της Βέροιας, προκειμένου να τιμήσουν την μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, με κύριο αίτημα την απονομή δικαιοσύνης.

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Δημαρχείου, δύο χρόνια μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, ενώνοντας τις φωνές τους με όλους τους διαδηλωτές που συμμετέχουν στις μεγάλες κινητοποιήσεις στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

Άνθρωποι όλων των ηλικιών, ακόμη και μητέρες με μωρά, έδωσαν το «παρών» στη συγκέντρωση στη Βέροια. Ανάλογες συγκεντρώσεις έγιναν και σε Νάουσα και Αλεξάνδρεια.

Βόλος: Μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο

Μαζική ήταν η συμμετοχή των κάτοικων του Βόλου στο συλλαλητήριο στο κτίριο Παπαστράτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ζητώντας δικαιοσύνη για το πιο τραγικό και συγκλονιστικό σιδηροδρομικό δυστύχημα της χώρας, αυτό των Τεμπών.

Ο κόσμος, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είχε γεμίσει την παραλιακή περιοχή αλλά και τους παρακείμενους δρόμους, ενώ τα καταστήματα είναι κλειστά.



Φοιτητές, μαθητές, οικογένειες με παιδιά, κόσμος «έρχονταν από παντού» για να τιμήσουν τους νεκρούς του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, σε μια πόλη που κατά τα άλλα θυμίζει νεκρή πόλη με τα πάντα να είναι κλειστά.

Κέρκυρα: «Βούλιαξε» η πόλη – Χιλιάδες πολίτες στη συγκέντρωση για τα Τέμπη

Απροσπέλαστο ήταν το κέντρο της πόλης της Κέρκυρας από τον κόσμο που κατέκλυσε την πλατεία έξω από τη Νομαρχία και τους γύρω δρόμους για την συγκέντρωση για τα Τέμπη. Βασικό αίτημα «να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες, να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι, για να μη ζήσουμε άλλο τέτοιο έγκλημα».

Στην κινητοποίηση συμμετείχε πλήθος φορέων και συλλόγων, όπως συνταξιούχοι, οικοδόμοι, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, πανεπιστημιακοί, αγρότες, λογιστές, εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, νοσοκομειακοί και ιδιώτες γιατροί, μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι στους δήμους, εργαζόμενοι στην ΔΕΥΑΚ, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι ναυτεργάτες ενώ η ένωση εστίασης Κέρκυρας, ο εμπορικός σύλλογος και οι ιδιοκτήτες ταξί πραγματοποίησαν δίωρη στάση εργασίας. Πολλές επιχειρήσεις έμειναν κλειστές, τα σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστά έως τις 2 το μεσημέρι ενώ έχουν αναβληθεί εκδηλώσεις και ημερίδες.

Τα λεωφορεία σταμάτησαν τα δρομολόγιά τους ενώ το αστικό ΚΤΕΛ είχε ανακοινώσει ότι θα επαναληφθούν αμέσως μετά τη συγκέντρωση.

Κεφαλονιά: Δυναμική κινητοποίηση για τα Τέμπη

Δυναμική κινητοποίηση για τα Τέμπη πραγματοποίησαν χιλιάδες πολίτες στην κεντρική πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Άνθρωποι όλων των ηλικιών συμμετείχαν στην κινητοποίηση στο κέντρο της πόλης. Στις φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr φαίνεται η πλατεία Βαλιάνου να έχει γεμίσει.

Μάλιστα πλήθος κόσμου από το Ληξούρι πήρε το φέρι μποτ και πέρασε στο Αργοστόλι για να διαμαρτυρηθεί ζητώντας δικαιοσύνη για τα 57 θύματα των Τεμπών.

Ιωάννινα: Πομπή διαμαρτυρίας με τρακτέρ για τα Τέμπη – Γέμισαν οι δρόμοι με πολίτες

Μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών σημειώθηκε σήμερα στην Ήπειρο, με πρωτόγνωρη συμμετοχή από όλες τις επαγγελματικές τάξεις, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Όπως αναφέρει το epirusgate.gr, η συγκέντρωση ξεκίνησε με ένα ηπειρώτικο μοιρολόι στη μνήμη των 57 νεκρών των Τεμπών, συνοδευόμενο από το συγκλονιστικό μήνυμα του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων.

Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη, καθώς μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, επιχειρηματίες, γιατροί και νοσηλευτές βρέθηκαν μαζί στον δρόμο, ενώ σε ένδειξη συμπαράστασης φαρμακεία, περίπτερα, καφέ και επιχειρήσεις εστίασης παρέμειναν κλειστά.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία των αγροτών, οι οποίοι συμμετείχαν μαζικά με τα τρακτέρ τους, σχηματίζοντας πομπή διαμαρτυρίας.

Το βασικό σύνθημα που κυριάρχησε ήταν «Δεν ξεχνούμε, δε διώχνουμε – Να αποδοθεί δικαιοσύνη», εκφράζοντας το κοινό αίτημα για απόδοση ευθυνών και αλλαγές που θα διασφαλίσουν ότι η τραγωδία των Τεμπών δεν θα επαναληφθεί.

Η κινητοποίηση αυτή χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί στην Ήπειρο, αναδεικνύοντας την οργή τη συλλογική απαίτηση για ένα πιο δίκαιο και ασφαλές μέλλον.

Μετά τις συγκεντρώσεις ακολούθησε πορεία διαμαρτυρίας.

Ξάνθη: Λαοθάλασσα στη συγκέντρωση για τα Τέμπη

Χιλιάδες πολίτες στην Ξάνθη ένωσαν τις φωνές τους για τη συμπλήρωση δύο ετών από την τραγωδία των Τεμπών, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα απαιτώντας δικαιοσύνη.

Σήμερα Παρασκευή, η πόλη γέμισε από διαδηλωτές που συμμετείχαν μαζικά στις εκδηλώσεις μνήμης, οι οποίες ξεκίνησαν στις 10:30 το πρωί με επιμνημόσυνη δέηση για τους 57 αδικοχαμένους της σιδηροδρομικής τραγωδίας, αναφέρει το xanthinea.gr.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης, πραγματοποιήθηκε μεγάλο συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία, όπου οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν πανό και φώναζαν συνθήματα απαιτώντας την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ δεκάδες επιχειρήσεις και καταστήματα παρέμειναν κλειστά, συμμετέχοντας στη στάση εργασίας και την απεργία.

Η πορεία χαρακτηρίστηκε ως μία από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει στην περιοχή τα τελευταία χρόνια, με τον κόσμο να πλημμυρίζει το κέντρο της Ξάνθης, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή λαοθάλασσα διαμαρτυρίας.

«Δεν έχω οξυγόνο»: Το μήνυμα για απόδοση δικαιοσύνης για την τραγωδία στα Τέμπη αντήχησε στο Τόκιο

Ένα μεγαλειώδες «ραντεβού» είχε προγραμματιστεί για σήμερα Παρασκευή (28/02), στην επέτειο των δύο ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό.

Το ηχηρό «παρών» έδωσαν άνθρωποι όλοι των ηλικιών, εργαζόμενοι και εκπρόσωποι σωματείων από πολλούς κλάδους. Συνολικά, ο αριθμός των συγκεντρώσεων άγγιξε τους 389.

Στο εξωτερικό, από τη Ισλανδία μέχρι την Αίγυπτο και από την Αυστραλία έως το Μεξικό, απλοί πολίτες φώναξαν με μια φωνή «Δεν έχω οξυγόνο».

Στο Τόκιο, όπως φαίνεται και στην εικόνα αναγνώστη του enikos.gr, μια μεγάλη ομάδα νέων ανθρώπων, κρατώντας πλακάτ, συγκεντρώθηκε ειρηνικά ζητώντας δικαιοσύνη για το πιο τραγικό και συγκλονιστικό σιδηροδρομικό δυστύχημα της χώρας, αυτό των Τεμπών, που στέρησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

«Δεν έχω οξυγόνο»: Ρίγη συγκίνησης με πανό που σηκώθηκε στην Ισλανδία – Δείτε το βίντεο

Στην Ισλανδία, μια ομάδα οκτώ ατόμων συγκεντρώθηκε στην πόλη Höfn για να εκφράσει τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων.

Κρατώντας πανό με τη συγκλονιστική φράση «Δεν έχω οξυγόνο», οι συμμετέχοντες έστειλαν το δικό τους μήνυμα αλληλεγγύης.

Κόρινθος

Άνθρωποι κάθε ηλικίας έδωσαν το «παρών» το πρωί της Παρασκευής (28/2) στη μεγαλειώδη συγκέντρωση για την τραγωδία των Τεμπών που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Κορίνθου.

«Δεν ήταν ατύχημα, ήταν έγκλημα», «Δικαιοσύνη για τα Τέμπη» και «Οι ζωές μας έχουν αξία» ήταν μερικά από τα συνθήματα που κυριάρχησαν στα πλακάτ των διαδηλωτών.

Μετά τις ομιλίες τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας και ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης.

Χιλιάδες άτομα σε Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα διαμαρτυρήθηκαν για το τραγικό δυστύχημα

Η Ηγουμενίτσα έγινε την Παρασκευή το επίκεντρο της μεγαλύτερης συγκέντρωσης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Θεσπρωτία, αναφέρει το thespro.gr, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τα δύο χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών.

Η ζωή στη Θεσπρωτία «πάγωσε» το πρωί, καθώς καταστήματα και δημόσιες υπηρεσίες και παρέμειναν κλειστοί μέχρι το μεσημέρι, ενώ σωματεία και σύλλογοι κάλεσαν τους κατοίκους να συμμετάσχουν δυναμικά στη διαμαρτυρία.

In Igoumenitsa City Hall Square, students held flowers and banners, while workers, pensioners and representatives of organizations demanded justice.

The event culminated with a march through the streets of the city.

At the same time, similar images were recorded in Preveza , with more than 4,000 citizens – according to prevezatoday.gr – demonstrating in memory of the victims of the Tempi tragedy.

The rally began at the Courthouse, where people held banners and placards with slogans calling for transparency, accountability, and safety in transportation.

After the speeches that preceded it, the procession that followed was impressive in volume, the local media outlet reports.

Many demonstrations abroad as well

Luxembourg

Rome

Bologna

Munich

Valencia

Serbia

“The state and capital are killing” Studenti Srbije u solidaristi s grekskim narodom zbog željezničke čečne u Tempima koja se desila 28.2.2023.

Iceland

New Zealand

Tokyo