Συναγερμός για την εξαφάνιση 21χρονου από το Μαρούσι 

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 21χρονου, από την περιοχή του Αμαρουσίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «”Το Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε σήμερα, για την εξαφάνιση του Εμμανουήλ (Μάνου) Κακέπη και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση απο το Χαμόγελο του Παιδιού:

«Στις 11/10/2025, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Αμαρουσίου, ο Εμμανουήλ (Μάνος) Κακέπης, 21 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα,

13/10/2025, για την εξαφάνιση του Εμμανουήλ (Μάνου) Κακέπη και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του,

καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Εμμανουήλ (Μάνος) Κακέπης έχει ύψος 1,75μ., γαλανά μάτια, κοντά καστανά μαλλιά

και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι σορτς, μπλε μπλουζάκι και αθλητικά παπούτσια».