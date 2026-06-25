Συγκίνηση στην κηδεία του Τάκη Γκώνια στη Λιβαδειά – ΦΩΤΟ

Φίλοι, συγγενείς και προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου αποχαιρέτησαν τον Τάκη Γκώνια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, που είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και είχε κάνει γνωστό το όνομά του στον Λεβαδειακό, πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδειάς την Πέμπτη 25 Ιουνίου

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Κοινωνία

ΤΑΚΗΣ ΓΚΩΝΙΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, φίλοι, συγγενείς αλλά και παλαιοί ποδοσφαιριστές και παράγοντες είπαν το τελευταίο αντίο στον Τάκη Γκώνια που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια.
  • Η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, που στην καριέρα του φόρεσε δύο φορές τη φανέλα του Ολυμπιακού, πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδειάς.
  • Το «παρών» στην κηδεία του Τάκη Γκώνια, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, έδωσαν μεταξύ άλλων ο Γιάννης Κομπότης, ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς και ο Ντανιέλ Μπατίστα.

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Φίλοι, συγγενείς, αθλητές και παράγοντες είπαν σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, το τελευταίο αντίο στον Τάκη Γκώνια που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Τάκης Γκώνιας: Την Πέμπτη η κηδεία του – Στον Άγιο Παντελεήμονα Λιβαδειάς το «τελευταίο αντίο»

Η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, που στην καριέρα του φόρεσε δύο φορές τη φανέλα του Ολυμπιακού, πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδειάς, μέσα σε κλίμα οδύνης.

Το «παρών» στην κηδεία του Τάκη Γκώνια που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας έδωσαν φίλοι και οικείοι του, καθώς και άνθρωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ανάμεσά τους, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Λεβαδειακός, όπου ο Γκώνιας έκανε γνωστό το όνομά του, Γιάννης Κομπότης, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς και ο Ντανιέλ Μπατίστα.

Δείτε φωτογραφίες:

ΤΑΚΗΣ ΓΚΩΝΙΑΣ
Φωτό από Intime
ΤΑΚΗΣ ΓΚΩΝΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΜΠΟΤΗΣ (φωτό από intime)

ΤΑΚΗΣ ΓΚΩΝΙΑΣ

ΤΑΚΗΣ ΓΚΩΝΙΑΣ
ΠΡΕΝΤΡΑΓΚ ΤΖΟΡΖΤΕΒΙΤΣ (φωτό από intime)
ΤΑΚΗΣ ΓΚΩΝΙΑΣ
ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ (φωτό από intime)
ΤΑΚΗΣ ΓΚΩΝΙΑΣ
Φωτό από intime
ΤΑΚΗΣ ΓΚΩΝΙΑΣ
Φωτό από intime
ΤΑΚΗΣ ΓΚΩΝΙΑΣ
Φωτό από intime
ΤΑΚΗΣ ΓΚΩΝΙΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΥΛΗΣ (φωτό από intime)
ΤΑΚΗΣ ΓΚΩΝΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΡΡΑΣ (Φωτό από intime)
ΤΑΚΗΣ ΓΚΩΝΙΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (φωτό από intime)

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