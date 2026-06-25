Συγκίνηση στην κηδεία του Τάκη Γκώνια στη Λιβαδειά – ΦΩΤΟ

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Φίλοι, συγγενείς, αθλητές και παράγοντες είπαν σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, το τελευταίο αντίο στον Τάκη Γκώνια που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, που στην καριέρα του φόρεσε δύο φορές τη φανέλα του Ολυμπιακού, πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδειάς, μέσα σε κλίμα οδύνης.

Το «παρών» στην κηδεία του Τάκη Γκώνια που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας έδωσαν φίλοι και οικείοι του, καθώς και άνθρωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ανάμεσά τους, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Λεβαδειακός, όπου ο Γκώνιας έκανε γνωστό το όνομά του, Γιάννης Κομπότης, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς και ο Ντανιέλ Μπατίστα.

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