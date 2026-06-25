Μαίνεται η φωτιά στον Ορχομενό Βοιωτίας – Πάνω από 100 πυροσβέστες και 13 εναέρια μέσα στη μάχη της κατάσβεσης

Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση, στον Ορχομενό Βοιωτίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αυξάνονται συνεχώς.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 105 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 10ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 1ο αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά είναι εκτός κατοικημένης περιοχής. Το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Στην #πυρκαγιά της Βοιωτίας ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 105 #πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 10ηςΕ.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 10 Α/Φ και 3 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2026



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