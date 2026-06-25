Μαίνεται η φωτιά στον Ορχομενό Βοιωτίας – Πάνω από 100 πυροσβέστες και 13 εναέρια μέσα στη μάχη της κατάσβεσης

Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί και να επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

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Φωτιά, Βοιωτία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση, στον Ορχομενό Βοιωτίας.
  • Στο σημείο επιχειρούν πλέον 105 πυροσβέστες με 25 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος συνδράμουν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
  • Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά είναι εκτός κατοικημένης περιοχής. Το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας έχει μεταβεί στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση, στον Ορχομενό Βοιωτίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αυξάνονται συνεχώς.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 105 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 10ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 1ο αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά είναι εκτός κατοικημένης περιοχής. Το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

 


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