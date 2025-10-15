Συγκέντρωση και πορεία προς το υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησαν οι συνταξιούχοι – Τι διεκδικούν – ΦΩΤΟ

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΘΗΝΑ

Συνταξιούχοι πραγματοποίησαν σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κοτζιά και πορεία προς το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με κεντρικά αιτήματα την άμεση λήψη μέτρων ενάντια στην ακρίβεια, την αποκατάσταση των συντάξεων και την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι συνταξιούχοι διεκδικούν μεταξύ άλλων πραγματικές αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους στις κύριες και επικουρικές, την καταβολή των αναδρομικών της 13ης και της 14ης σύνταξης, την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και την ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στην κύρια σύνταξη τώρα.

Παράλληλα, ζητούν μέτρα για την υγεία, με την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και άμεσες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις δομές υγείας.

Επίσης, οι συνταξιούχοι απαιτούν δωρεάν υγεία, με την κατάργηση των κρατήσεων για την υγεία σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και δωρεάν παροχή φαρμάκων.

Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνεται και η δημιουργία δημόσιων γηροκομείων.

Ακολουθούν φωτογραφίες από την πορεία των Συνταξιούχων

συνταξιουχοι

συνταξιούχοι Αθηνα

συνταξιουχοι αθηνα

συνταξιουχοι αθηνα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΘΗΝΑ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συμπληρώματος διατροφής

Φούσκωμα και αέρια: 10 τροφές για άμεση ανακούφιση από γαστρεντερολόγο του Harvard

Πετρέλαιο θέρμανσης: Τι λένε εταιρείες του κλάδου για τις τιμές εκκίνησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Κατατέθηκε το Draft Budgetary Plan (DBP) 2026 – Τι αναφέρει

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που ακολουθεί σε 26 δευτερόλεπτα;

AirPods: Πώς να συνδέστε δύο ακουστικά σε ένα iPhone;
περισσότερα
18:40 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Πατήσια: Κάλυψαν φρεάτιο με κούτα και… ντοσιέ – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Η ευρηματικότητα μερικών ανθρώπων έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, προκειμένου να αποτρέψουν πιθα...
18:22 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκανε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή – Οι εταιρείες παραγωγής ενδυμάτων και η ζημιά 2 εκατ. ευρώ

Στην εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που έκανε κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του...
17:25 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη για τα βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης

Στις 10 το πρωί της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου, θα αρχίσει στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, η...
17:17 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Μεσσηνία: 45χρονος έκλεψε αυτοκίνητο, τράκαρε και συνελήφθη

Ένας 45χρονος έκλεψε το σταθμευμένο αυτοκίνητο ενός 57χρονου από τους Γαργαλιάνους της Μεσσηνί...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης