Στην Αθήνα σήμερα οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης – Συνάντηση με τον Κωστή Χατζηδάκη το απόγευμα

Στην Αθήνα μεταβαίνει σήμερα μεγάλη αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων της Κρήτης για να συναντηθούν με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη με συγκεκριμένα αιτήματα και ζητώντας λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Στο ραντεβού που έχει κλειστεί για τις 5.30 το απόγευμα οι κτηνοτρόφοι θα ζητήσουν συγκεκριμένα μέτρα οικονομικής στήριξης, φορολογικά κίνητρα και παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των μονάδων τους.

Ωστόσο διαμηνύουν ότι αν δεν βρεθεί λύση, τότε θα επιστρέψουν στα μπλόκα, αυτή τη φορά ακόμη πιο δυναμικά. «Θα είμαστε στους δρόμους, θα σκληρύνει η στάση μας και δεν ξέρουμε μέχρι που θα φτάσουμε» έχουν δηλώσει χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το ERTNews.