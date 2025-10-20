Σοβαρό τροχαίο στον Ισθμό της Κορίνθου – Αυτοκίνητο καρφώθηκε προστατευτικές μπάρες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σοβαρό τροχαίο στον Ισθμό της Κορίνθου – Αυτοκίνητο καρφώθηκε προστατευτικές μπάρες

Στιγμές τρόμου έζησε οδηγός αυτοκινήτου στον Ισθμό της Κορίνθου, όταν το όχημά του, εξαιτίας της βροχής και της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.

Μάλιστα μία εξ αυτών διαπέρασε το αυτοκίνητο, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί ο οδηγός .

Σύμφωνα με το loutrakiblog.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στη μεγάλη στροφή της περιοχής των Ευκαλύπτων στον δρόμο προς τον Ισθμό. Άμεσα έσπευσαν πυροσβεστική και εθελοντές του Συλλόγου Πυροπροστασίας Λουτρακίου, για βοήθεια, ενώ λίγη ώρα αργότερα κατέφθασε και η τροχαία για την καταγραφή του συμβάντος.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών με διαβήτη-Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις χορήγησης διαβητολογικού υλικού

Οι καλύτεροι και οι χειρότεροι χυμοί: Ποιοι είναι superfoods και ποιοι παγίδα ζάχαρης;

Έρευνα της IWG: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τους πρώην εργαζόμενους μερικής απασχόλησης

IRIS: Tι αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου στις πληρωμές για επιχειρήσεις και πολίτες

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε σε ποιον αριθμό αντιστοιχεί το 10 σε 22 δευτερόλεπτα;

Το PC σας έχει ένα κρυφό εργαλείο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας – Πώς να το χρησιμοποιήσετε
περισσότερα
17:45 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Αθήνα: Εξαφανίστηκε 16χρονη από χώρο φιλοξενίας – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από χώρο φιλοξενίας στην Αθήνα. ...
17:14 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Νέος ΚΟΚ: Τι πραγματικά ισχύει για τις σακούλες με τα ψώνια στα αυτοκίνητα και τους οδηγούς που πίνουν καφέ

Διευκρινίσεις σχετικά με δημοσιεύματα για τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) σχετικά με π...
17:06 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Βόλος: Επείγουσα διακομιδή βρέφους σε νοσοκομείο της Λάρισας έπειτα από πτώση – Φέρει αιμάτωμα στο κεφάλι 

Με αιμάτωμα στο κεφάλι διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ένα βρέφος από τον Β...
16:47 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Ηράκλειο: Συνοδός ασθενούς απείλησε γιατρούς στο ΠΑΓΝΗ λόγω αναμονής σε εφημερία – «Θα σας σκοτώσω» 

Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο,...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης