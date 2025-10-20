Σοβαρό τροχαίο στον Ισθμό της Κορίνθου – Αυτοκίνητο καρφώθηκε προστατευτικές μπάρες

Στιγμές τρόμου έζησε οδηγός αυτοκινήτου στον Ισθμό της Κορίνθου, όταν το όχημά του, εξαιτίας της βροχής και της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.

Μάλιστα μία εξ αυτών διαπέρασε το αυτοκίνητο, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί ο οδηγός .

Σύμφωνα με το loutrakiblog.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στη μεγάλη στροφή της περιοχής των Ευκαλύπτων στον δρόμο προς τον Ισθμό. Άμεσα έσπευσαν πυροσβεστική και εθελοντές του Συλλόγου Πυροπροστασίας Λουτρακίου, για βοήθεια, ενώ λίγη ώρα αργότερα κατέφθασε και η τροχαία για την καταγραφή του συμβάντος.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο