Τα «Στρουμφάκια» επιστρέφουν στην ΕΡΤ

Enikos Newsroom

Media

Στρουμφάκια

Σχεδόν 30 χρόνια μετά την τελευταία τους μετάδοση, τα «Στρουμφάκια» επιστρέφουν στην ΕΡΤ ψηφιακά ανανεωμένα, σύμφωνα με την Reallife.

Τα μπλε πλασματάκια, που έγραψαν ιστορία σε μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές κινουμένων σχεδίων τη δεκαετία του ’80, μεταδίδονται και πάλι στη συχνότητα της ΕΡΤ1 το πρωί του Σαββάτου πριν από την εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;».

Η διοίκηση της ΕΡΤ εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης της σειράς «The smurfs» («Τα στρουμφάκια») για τριπλή αξιοποίηση, στα γραμμικά κανάλια της ΕΡΤ, στο διαδικτυακό κανάλι ΕΡΤkids και για ondemand θέαση μέσω της πλατφόρμας του ΕΡΤflix. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΡΤ πήρε τα δικαιώματα για 178 επεισόδια από τα «Στρουμφάκια» με συνολικό κόστος 84.550 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι καλύτεροι και οι χειρότεροι χυμοί: Ποιοι είναι superfoods και ποιοι παγίδα ζάχαρης;

Ανεύρυσμα αορτής: 10 συνήθειες που μπορεί να το προκαλέσουν, σύμφωνα με καρδιολόγο

ΔΥΠΑ: Στους 720.039 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Σεπτέμβριο – Η “ακτινογραφία”

Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Ποιους αφορά

Τι συνέβη με τις «μικρές κόκκινες κουκκίδες» που παρατήρησε το James Webb;

iPhone: Κρυφές λειτουργίες του iOS 26 που πρέπει να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τώρα
περισσότερα
16:14 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

«HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Ποιοι θα εμφανιστούν στα επόμενα επεισόδια;

«Βροχή» πέφτουν οι γκεστ στο «HOTΕΛ ΕΛVIRA» που άνοιξε τις πύλες του στην prime time του Mega....
10:47 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Γενέθλια για την Μίνα Καραμήτρου: Η «έφοδος» Νιφλή- Κολοκυθά στο στούντιο και οι 2 τούρτες

«Έφοδο» στο πλατό της εκπομπής «10 παντού» με τον Νίκο Στραβελάκη και την Μίνα Καραμήτρου έκαν...
10:05 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα Factory Outlet. H προσφορά...
09:58 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 20/10/2025

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης