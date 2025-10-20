Σχεδόν 30 χρόνια μετά την τελευταία τους μετάδοση, τα «Στρουμφάκια» επιστρέφουν στην ΕΡΤ ψηφιακά ανανεωμένα, σύμφωνα με την Reallife.

Τα μπλε πλασματάκια, που έγραψαν ιστορία σε μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές κινουμένων σχεδίων τη δεκαετία του ’80, μεταδίδονται και πάλι στη συχνότητα της ΕΡΤ1 το πρωί του Σαββάτου πριν από την εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;».

Η διοίκηση της ΕΡΤ εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης της σειράς «The smurfs» («Τα στρουμφάκια») για τριπλή αξιοποίηση, στα γραμμικά κανάλια της ΕΡΤ, στο διαδικτυακό κανάλι ΕΡΤkids και για ondemand θέαση μέσω της πλατφόρμας του ΕΡΤflix. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΡΤ πήρε τα δικαιώματα για 178 επεισόδια από τα «Στρουμφάκια» με συνολικό κόστος 84.550 ευρώ πλέον ΦΠΑ.