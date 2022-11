Σομαλία: Τουλάχιστον 100 νεκροί και 300 τραυματίες από τη διπλή επίθεση αυτοκτονίας στο Μογκαντίσου

Τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 300 τραυματίστηκαν από τη διπλή επίθεση αυτοκτονίας με παγιδευμένα αυτοκίνητα έξω από το υπουργείο Παιδείας στο Μογκαντίσου, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η προεδρία της Σομαλίας.

Πολλοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η ισλαμιστική οργάνωση Σεμπάμπ ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις.Οι δύο εκρήξεις σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στον πολυσύχναστο δρόμο Κ5, είπε ο Σαντίκ Ντουντίς, εκπρόσωπος της σομαλικής αστυνομίας.

Ένας κάτοικος της περιοχής, ο Άχμεντ Νουρ, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι η πρώτη έκρηξη προκάλεσε ζημιές στον τοίχο του υπουργείου. Η δεύτερη σημειώθηκε τη στιγμή που έφτανε στο σημείο ένα ασθενοφόρο και είχε συγκεντρωθεί κόσμος για να βοηθήσει τα θύματα.

#SOMALIA ATTACK: Devastating scenes of carnage in #Mogadishu. Today's horrific bombings at the education ministry in a crowded and bustling area in the capital is a grim reminder of how deadly the country’s armed conflict remains for ordinary Somalis. pic.twitter.com/llwIZcYeNp

