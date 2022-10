Σεούλ: Σε εφιάλτη μετατράπηκε ο εορτασμός του Halloween – Πάνω από 150 οι νεκροί από ποδοπατήματα σε εκδήλωση

Τουλάχιστον 151 νεκροί και περίπου 150 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγικής εξέλιξης που είχε ο εορτασμός του Halloween στη Σεούλ, όταν εκατοντάδες άνθρωποι ποδοπατήθηκαν.

Άψυχα κορμιά κείτονταν στο πεζοδρόμιο, σκεπασμένα με σεντόνια και κουβέρτες. Αγωνιώδεις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης στη μέση του δρόμου. Άνθρωποι με αποκριάτικες στολές έτρεχαν πανικόβλητοι. Το πάρτι για το Halloween μετατράπηκε σε εφιάλτη στη συνοικία Ιτεγουόν, η οποία φημίζεται για τη νυχτερινή διασκέδαση, με πολυάριθμα μπαρ σε έναν λαβύρινθο από στενά δρομάκια.

«Ένας φίλος μου είπε: κάτι τρομερό συμβαίνει έξω!», αφηγείται ο 30χρονος Τζον Γκα-ουλ, ο οποίος έπινε ένα ποτό σε μπαρ την ώρα που εκτυλισσόταν η τραγωδία. «Του απάντησα: τι είναι αυτά που λες; Βγήκα έξω και είδα απόπειρες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης σε ανθρώπους που είχαν σωριαστεί στον δρόμο».

Η πολύνεκρη τραγωδία, μια από τις χειρότερες των τελευταίων ετών στη Νότια Κορέα, εκτυλίχθηκε γύρω στις 22:00 (τοπική ώρα – 16:00 ώρα Ελλάδος) χθες Σάββατο, κοντά στο ξενοδοχείο Hamilton που βρίσκεται σε πολυσύχναστη λεωφόρο. Πέριξ αυτής, όμως, βρίσκεται ένας λαβύρινθος από στενά σοκάκια…

Εκατοντάδες άνθρωποι ποδοπατήθηκαν, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 149 να βρουν τον θάνατο – μεταξύ αυτών και δύο αλλοδαποί – ανέφεραν πυροσβέστες στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP). Από την πλευρά του το υπουργείο Εσωτερικών της Νότιας Κορέας συμπλήρωσε ότι περίπου 150 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

The very tragic moment in Itawon, South Korea in connection to a Halloween party. #Itaewon #이태원 #이태원사고 #압사사고 #SouthKorea #Seoul #HalloweenEnds #Halloween pic.twitter.com/weauREXvHY

#SouthKorea : About 81 people have been receiving CPR after suffering from cardiac arrest in #Seoul 's #Itaewon area due to overcrowding during the #Halloween festivities in Itaewon, a popular nightlife district in Seoul. pic.twitter.com/dgyGmFYaNb

«Ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, σαν σε ομαδικό τάφο. Κάποιοι έχαναν σταδιακά τις αισθήσεις τους, άλλοι ήταν ήδη νεκροί», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap.

Σκηνές φρίκης περιέγραψε στο τηλεοπτικό δίκτυο YTN ο Λι Μπομ-σοκ, ένας γιατρός που προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στην περιοχή. «Όταν επιχείρησα την πρώτη καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.), δύο θύματα κείτονταν στο πεζοδρόμιο. Λίγο αργότερα, ο αριθμός τους εκτινάχθηκε».

«Πολλοί περαστικοί έσπευσαν να μας βοηθήσουν», συνέχισε. «Είναι δύσκολο να το περιγράψω με λόγια… Πολλά θύματα είχαν χλομιάσει. Δεν μπορούσα να μετρήσω τον σφυγμό τους ή να ελέγξω την αναπνευστική λειτουργία τους και πολλοί από αυτούς είχαν ρινική αιμορραγία. Προσπαθώντας να εφαρμόσω ΚΑΡ.Π.Α., έβγαινε αίμα από το στόμα τους», περιγράφει.

Σε ερασιτεχνικό βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στο Twitter από αυτόπτη μάρτυρα, φαίνεται πλήθος κόσμου με αποκριάτικες στολές σε έναν δρόμο με πολλά μπαρ. Ξαφνικά επικρατεί αναταραχή, περαστικοί σπρώχνονται και πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλον, ακούγονται κραυγές…

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, ζαλισμένοι περαστικοί κάθονταν στο πεζοδρόμιο και συμβουλεύονταν τα κινητά τους τηλέφωνα. Ορισμένοι αγκαλιάζονταν για να παρηγορήσουν ο ένας τον άλλον, ενώ από μερικά μπαρ εξακολουθούσε να ακούγεται μουσική, σύμφωνα με φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

BREAKING: #SouthKorea 's fire department said 81 people have breathing problems after the #stampede at Itaewon in #Seoul , South Korea Saturday night when over 100 thousand revellers crammed into the place for #Halloween celebrations. #SeoulStampede pic.twitter.com/H4b4kHTLKU

My deepest condolences to all who lost their loved ones in the tragedy in Seoul or saw them hurt.

May something like that never happen again. pic.twitter.com/kEvTVKtbVV

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 29, 2022