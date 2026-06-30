Σε ετοιμότητα η Πυροσβεστική για φωτιά κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία

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Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης φωτιά στη Βόρεια Μακεδονία, σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τα σύνορα με την Ελλάδα, κοντά στην Περιφερειακή Ενότητας Κιλκίς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, για προληπτικούς λόγους έχουν ληφθεί μέτρα στην ελληνική πλευρά, όπου επιχειρούν δύο γαιοπροωθητές, πραγματοποιώντας διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών.

Οι ελληνικές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ώστε να επέμβουν άμεσα εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.