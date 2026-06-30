Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Δερβένι – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 30 Ιουνίου 2026 στο Δερβένι Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 14:30 σε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ οι καπνοί είναι ορατοί από μακρινή απόσταση. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, εθελοντές ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Υδροφόρες της Περιφερειας Κεντρικής Μακεδονίας παρέχουν συνδρομή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Πριν από λίγο εστάλη στον κατοίκους της περιοχής μήνυμα από το 112. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή του Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

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