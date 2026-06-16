Σε αργία ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων – Συνελήφθη για άσεμνες πράξεις προς περαστικούς στα Πετράλωνα

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Σε επ’ αόριστον αργία τέθηκε ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμονας από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρο.

Η απόφαση έρχεται μετά τη σύλληψη του Μητροπολίτη καθώς καταγγέλθηκε ότι προχωρούσε σε άσεμνες πράξεις, επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα, σε διερχόμενους στην περιοχή των Πετραλώνων.

Ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

«Εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής ανακοινούται ότι, σεπτή αποφάσει της Αυτού Θειοτάτης Μακαριότητος του Πάπα και Πατριάρχου ημών κ.κ. Θεοδώρου Β’, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων, κατόπιν του θλιβερού γεγονότος του λαβόντος χώραν εν Αθήναις, τίθεται εις επ’ αόριστον αργίαν, άχρι διαλευκάνσεως αυτού.

Εν Αλεξανδρεία τη 15η Ιουνίου 2026

Εκ της Γραμματείας του Πατριαρχείου».