Σαντορίνη: Τραυματίστηκε 27χρονος ενώ έκανε wakeboarding – Εξετάζεται η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας

Ένας 27χρονος αλλοδαπός τραυματίστηκε στον μηρό, ενώ έκανε wakeboarding στη θαλάσσια περιοχή Καμαρίου, στη Σαντορίνη.

Το wakeboarding είναι θαλάσσιο σπορ, στο οποίο ο αθλητής στέκεται πάνω σε ειδική σανίδα (wakeboard) και, κρατώντας λαβή συνδεδεμένη με σχοινί, έλκεται από ταχύπλοο σκάφος ή σύστημα συρματόσχοινου, εκτελώντας κινήσεις και άλματα πάνω στα κύματα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 27χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ, πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω νοσηλεία.

 

