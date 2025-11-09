Σαν σήμερα 9 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Διεθνής Ημέρα κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού
- Ευρωπαϊκή Ημέρα Οινοτουρισμού
Γεγονότα
- 1866: Το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου στην Κρήτη. Ο Κωνσταντίνος Γιαμπουδάκης βάζει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη και ανατινάζει την ανατολική πτέρυγα της μονής, καταπλακώνοντας Χριστιανούς και Τούρκους.
- 1919: Φορολογική μεταρρύθμιση από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Εισάγεται η φορολογία του προσωπικού εισοδήματος.
- 1931: Η εικόνα της Παναγίας Σουμελά, έργο του ευαγγελιστή Λουκά, επιστρέφει στην Αθήνα από την Τραπεζούντα του Πόντου.
- 1938: Η Νύχτα των Κρυστάλλων στη Γερμανία. Πρόκειται για το πρώτο οργανωμένο πογκρόμ εναντίον των Εβραίων από τους Ναζί.
- 1985: Ο 22χρονος Σοβιετικός Γκάρι Κασπάροφ γίνεται ο νεαρότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι, νικώντας τον επίσης Σοβιετικό Ανατόλι Κάρποφ.
- 1989: Ανοίγουν τα σύνορα της Ανατολικής Γερμανίας για τους πολίτες της, έπειτα από δεκαετίες. Το Τείχος του Βερολίνου, το σύμβολο του Ψυχρού Πολέμου, γκρεμίζεται.
Γεννήσεις
- 1888: Ζαν Μονέ, γάλλος οικονομολόγος και πολιτικός, από τους πρωτεργάτες της Ενωμένης Ευρώπης. (Θαν. 16/3/1979)
- 1918: Σπίρο Άγκνιου, (Σπυρίδων Αναγνωστόπουλος), ελληνοαμερικανός πολιτικός, που διετέλεσε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κατά το διάστημα 1969-1973, επί προεδρίας Νίξον. (Θαν. 17/9/1996)
- 1923: Ελένη Χατζηαργύρη, Ελληνίδα ηθοποιός (Θαν. 1/10/2004)
- 1935: Μαίρη Λίντα, Ελληνίδα τραγουδίστρια
- 1948: Λουίς Φελίπε Σκολάρι, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής και προπονητής
- 1973: Ζήσης Βρύζας, Έλληνας ποδοσφαιριστής
- 1974: Αλεσσάντρο Ντελ Πιέρο, Ιταλός ποδοσφαιριστής
- 1982: Γωγώ Τσαμπά, Ελληνίδα τραγουδίστρια
Θάνατοι
- 959: Κωνσταντίνος Ζ’ ο Πορφυρογέννητος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Γεν. 2/9/905)
- 1920: Άγιος Νεκτάριος, κατά κόσμον Αναστάσιος Κεφαλάς, ιερωμένος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που ανακηρύχθηκε Άγιος. (Γεν. 1/10/1846)
- 1970: Σαρλ Ντε Γκολ, στρατηγός και πρόεδρος της Γαλλίας επί 11 χρόνια (1958-1969). (Γεν. 22/11/1890)