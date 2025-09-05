Σαν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Διεθνής Ημέρα Φιλανθρωπίας
- Παγκόσμια Ημέρα Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού
Γεγονότα
- 1863: Ο πρίγκιπας της Δανίας, Γουλιέλμος Χριστιανός Γεώργιος, που έχει ανακηρυχθεί βασιλιάς των Ελλήνων με το όνομα Γεώργιος Α’, αναχωρεί από την Κοπεγχάγη με προορισμό την Αθήνα. Αποχαιρετώντας τον, ο πατέρας του, βασιλιάς της Δανίας, υπενθυμίζει: «Να θυμάσαι ότι αποστολή των βασιλέων είναι να βασιλεύουν και όχι να κυβερνούν». Θα την παραβιάσει αρκετές φορές.
- 1882: Ιδρύεται η ποδοσφαιρική ομάδα Τότεναμ Χότσπερ (ως Hotspur F.C.).
- 1899: Ο Κωστής Παλαμάς ολοκληρώνει το ποίημά του «Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου».
- 1905: Λήγει ο Ρωσοϊαπωνικός πόλεμος, με την υπογραφή της συνθήκης του Πόρτσμουθ, στο Νιου Χαμσάιρ. Μεσολαβητής ήταν ο Αμερικανός Πρόεδρος, Τίοντορ Ρούσβελτ, και υπογράφοντες η νικήτρια Ιαπωνία και η ηττημένη Ρωσία. Σύμφωνα με τη συνθήκη, η Ρωσία παραχωρεί στην Ιαπωνία το νησί Σαχαλίνη και τα λιμενικά και σιδηροδρομικά δικαιώματα της Μαντζουρίας.
- 1929: Ο Γάλλος πρωθυπουργός Αριστείδης Μπριάν προτείνει τη δημιουργία των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης. Η αντίδραση είναι ψυχρή.
- 1972: Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου, Άραβες τρομοκράτες του κινήματος «Μαύρος Σεπτέμβρης» επιτίθενται στο Ολυμπιακό Χωριό, σκοτώνοντας δύο μέλη της ισραηλινής ολυμπιακής ομάδας. Αργότερα, εννιά Ισραηλινοί, πέντε τρομοκράτες κι ένας δυτικογερμανός αστυνομικός, σκοτώνονται σε συγκρούσεις που γίνονται στο αεροδρόμιο του Μονάχου.
- 1977: Εκτοξεύεται στο Διάστημα η διαστημοσυσκευή «Βόγιατζερ 1».
- 1986: Αεροπειρατεία με 20 νεκρούς σε αεροσκάφος της «Πανάμ» λαμβάνει χώρα στο Καράτσι του Πακιστάν.
- 1996: Θεμελιώνεται το νέο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα.
- 1997: Η Αθήνα και επίσημα πλέον επιλέγεται για να φιλοξενήσει την 28η Ολυμπιάδα, το 2004.
- 2002: Παραδίδεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ο Δημήτριος Κουφοντίνας, ο οποίος ήταν συνεργός στην τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη».
- 2005: Συντριβή επιβατηγού αεροσκάφους σε κατοικημένη περιοχή στη Σουμάτρα, σκοτώνονται 104 επιβάτες και 39 κάτοικοι.
- 2008: Την πρώτη επίσκεψη επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στη Λιβύη από το 1953 πραγματοποιεί η Αμερικανίδα υπουργός εξωτερικών Κοντολίζα Ράις.
- 2008: Η πρώτη γυναίκα στο αξίωμα του Γενικού Διοικητή στην Αυστραλία γίνεται η Κουέντιν Μπράις.
- 2009: Η Δανία γιορτάζει την πρώτη εθνική εορτή της σημαίας, στη μνήμη των πεσόντων Δανών σε πολέμους στο εξωτερικό από το 1948.
- 2016: Ο αστεροειδής «17473», ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1991, τη χρονιά θανάτου του μεγάλου σταρ της ροκ μουσικής Φρέντι Μέρκιουρι, ονομάζεται «17473 Φρέντι Μέρκιουρι» από το Κέντρο Ελασσόνων Πλανητών της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης. H ονοματοδοσία του αστεροειδούς γίνεται γνωστή από τον κιθαρίστα των «Oueen» και αστροφυσικό Μπράιαν Μέι, στη διάρκεια εκδήλωσης στην Ελβετία. Ο αστεροειδής «17473 Φρέντι Μέρκιουρι» είναι ένας πολύ σκούρος διαστημικός βράχος, διαμέτρου περίπου τριών χιλιομέτρων, ο οποίος κινείται στη μεγάλη ζώνη των αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία.
Γεννήσεις
- 1850: Τζάσπερ Νιούτον «Τζακ» Ντάνιελ, Αμερικανός ποτοποιός, ιδρυτής της εταιρείας παραγωγής ουίσκι «Jack Daniel’s». (Θαν. 10/10/1911)
- 1939: Τζορτζ Λάζενμπι, Αυστραλός ηθοποιός. Πρωταγωνίστησε ως Τζέιμς Μποντ στην ταινία «Στην Υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητας».
- 1946: Φρέντι Μέρκιουρι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φαρόκ Μπουλσάρα, Βρετανός τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος «Queen». (Θαν. 24/11/1991)
- 1976: Δημήτρης Μάζης, Έλληνας υδατοσφαιριστής
- 1988: Νουρί Σαχίν, Τούρκος ποδοσφαιριστής
Θάνατοι
- 1857: Αύγουστος Κοντ, Γάλλος διανοούμενος, που θεωρείται ο ιδρυτής της επιστήμης της κοινωνιολογίας. (Γεν. 17/1/1798)
- 1944: Ηρώ Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα ηρωΐδα της Αντίστασης. (Γεν. 16/7/1927)
- 2006: Απόστολος Σουγκλάκος, Έλληνας παλαιστής
- 2007: Νίκος Νικολαΐδης, Έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου και συγγραφέας. («Τα κουρέλια τραγουδούν ακόμα») (Γεν. 25/10/1939)