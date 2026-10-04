Σαν σήμερα 4 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος.
- Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων.
Γεγονότα
- 1853: Η κήρυξη του Κριμαϊκού Πολέμου (Παλαιό Ημερολόγιο) ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία -η οποία έχει την υποστήριξη της Γαλλίας και της Αγγλίας- και στη Ρωσία, γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από την ελληνική πολιτική ηγεσία και τον βασιλιά Όθωνα, που πιστεύουν στη νίκη των Ρώσων.
- 1883: Το θρυλικό τρένο Όριεντ Εξπρές αναχωρεί για το παρθενικό του ταξίδι.
- 1912: Μετά την άρνηση της Τουρκίας να υιοθετήσει τη διακοίνωση της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας για την «επικύρωση της εθνικής αυτονομίας των εθνοτήτων της αυτοκρατορίας» και να προβεί σε διοικητικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις στις περιοχές όπου ζουν εθνότητες χριστιανών, οι τρεις χώρες κηρύσσουν τον πόλεμο κατά της Πύλης. Αρχή του Α’ Βαλκανικού Πολέμου.
- 1943: Σε ομιλία του μπροστά σε συγκέντρωση Γερμανών τοποτηρητών (γκαουλάιτερ) στο κατεχόμενο Πόζναν της Πολωνίας, ο Χάινριχ Χίμλερ περιγράφει την εξολόθρευση των Εβραίων με λεπτομέρειες. Η ομιλία αυτή μαγνητοφωνήθηκε και αποτέλεσε σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο για τα εγκλήματα των εθνικοσοσιαλιστών στη Δίκη της Νυρεμβέργης.
- 1952: Τοποθετείται εξωτερικά σε ασθενή ο πρώτος βηματοδότης, που κατασκευάστηκε από τον δρ. Πολ Ζολ του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.
- 1974: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ιδρύει τη Νέα Δημοκρατία.
Γεννήσεις
- 1916: Άντον Ρούπερτ, Νοτιοαφρικανός επιχειρηματίας και ακτιβιστής, ιδρυτικό μέλος του ομίλου που ανήκαν οι φίρμες Cartier, Dunhill, Peter Stuyvensant, Montblanc, αλλά και του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF). (Θάν. 18/1/2006).
- 1917: Βιολέτα Πάρα, Xιλιανή τραγουδοποιός. («Gracias A La Vida») (Θάν. 5/2/1967).
- 1946: Σούζαν Σάραντον, Αμερικανίδα ηθοποιός.
Θάνατοι
- 1947: Καρλ Ερνστ Λούντβιχ Πλανκ, γνωστότερος ως Μαξ Πλανκ, Γερμανός θεωρητικός φυσικός και εισηγητής της θεωρίας των κβάντα. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1918. (Γεν. 23/4/1858).
- 1970: Τζάνις Τζόπλιν, Aμερικανίδα τραγουδίστριες της ροκ. (Γενν. 19/1/1943).
- 2009: Μερσέντες Σόσα, τραγουδίστρια από την Αργεντινή, γνωστή και με το προσωνύμιο «La Negra» («Η Νέγρα»). (Γενν. 9/7/1935).