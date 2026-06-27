Σαν σήμερα 27 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Διεθνής Ημέρα Τυφλοκώφωσης

Ημέρα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Γεγονότα

1913: Οι Έλληνες νικούν τους Βουλγάρους στη Μάχη της Βέτρινας (Νέο Πετρίτσι) και απελευθερώνουν το Σιδηρόκαστρο (Ντεμίρι Χισάρ).

Οι Έλληνες νικούν τους Βουλγάρους στη Μάχη της Βέτρινας (Νέο Πετρίτσι) και απελευθερώνουν το Σιδηρόκαστρο (Ντεμίρι Χισάρ). 1929: Ιδρύεται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος «Περί συστάσεως και λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος», η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 4332/1929.

Ιδρύεται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος «Περί συστάσεως και λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος», η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 4332/1929. 1962: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρούνται στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο ελβετός διαιτητής διακόπτει τον αγώνα στο 100ο λεπτό της παράτασης, λόγω σκότους. Οι φίλαθλοι, νομίζοντας ότι είναι κανονισμένο για να επαναληφθεί, εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ η ΕΠΟ φοβούμενη παρόμοια επεισόδια δεν ορίζει επαναληπτικό αγώνα, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κυπελλούχος αυτή τη χρονιά.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρούνται στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο ελβετός διαιτητής διακόπτει τον αγώνα στο 100ο λεπτό της παράτασης, λόγω σκότους. Οι φίλαθλοι, νομίζοντας ότι είναι κανονισμένο για να επαναληφθεί, εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ η ΕΠΟ φοβούμενη παρόμοια επεισόδια δεν ορίζει επαναληπτικό αγώνα, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κυπελλούχος αυτή τη χρονιά. 1967: Το πρώτο ATM εγκαθίσταται σε τραπεζικό υποκατάστημα στο Ένφιλντ του Λονδίνου.

Το πρώτο ATM εγκαθίσταται σε τραπεζικό υποκατάστημα στο Ένφιλντ του Λονδίνου. 1976: Παλαιστίνιοι εξτρεμιστές, που έχουν επιβιβαστεί από το αεροδρόμιο του Ελληνικού, καταλαμβάνουν αεροπλάνο της Air France πάνω από την Κόρινθο, με 246 επιβάτες και 12μελές πλήρωμα, προερχόμενο από το Τελ Αβίβ. Η περιπέτεια των επιβατών θα λήξει στις 4 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Έντεμπε της Ουγκάντας, με αστραπιαία επέμβαση ισραηλινών κομάντος.

Παλαιστίνιοι εξτρεμιστές, που έχουν επιβιβαστεί από το αεροδρόμιο του Ελληνικού, καταλαμβάνουν αεροπλάνο της Air France πάνω από την Κόρινθο, με 246 επιβάτες και 12μελές πλήρωμα, προερχόμενο από το Τελ Αβίβ. Η περιπέτεια των επιβατών θα λήξει στις 4 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Έντεμπε της Ουγκάντας, με αστραπιαία επέμβαση ισραηλινών κομάντος. 2015: Τις πρώτες πρωινές ώρες, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στην Ελλάδα στις 5 Ιουλίου, με ερώτημα την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης των θεσμών. «Σήμερα ξημερώνει μία υπέροχη ημέρα» δηλώνει ο υπουργός Επικρατείας, Νίκος Παππάς. Την ίδια μέρα, η πρόταση υπερψηφίζεται στη Βουλή με 178 «ναι». 120 βουλευτές ψηφίζουν «όχι» και δύο απουσιάζουν.

Γεννήσεις

1850: Λευκάδιος Χερν, Λευκαδίτης συγγραφέας, που έζησε πολλά χρόνια στην Ιαπωνία με το όνομα Γιακούμο Κοϊζούμι και με τα βιβλία του έκανε γνωστή στη Δύση τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. (Θαν. 26/9/1904)

Λευκάδιος Χερν, Λευκαδίτης συγγραφέας, που έζησε πολλά χρόνια στην Ιαπωνία με το όνομα Γιακούμο Κοϊζούμι και με τα βιβλία του έκανε γνωστή στη Δύση τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. (Θαν. 26/9/1904) 1933: Χορστ Μπραντστέτερ, Γερμανός επιχειρηματίας, «πατέρας» των παιγνιδιών Playmobil.

(Θαν. 3/6/2015)

Χορστ Μπραντστέτερ, Γερμανός επιχειρηματίας, «πατέρας» των παιγνιδιών Playmobil. (Θαν. 3/6/2015) 1941: Κριστόφ Κισλόφσκι, Πολωνός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. («Μπλε, Κόκκινη, Λευκή Ταινία») (Θαν. 13/3/1996)

Κριστόφ Κισλόφσκι, Πολωνός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. («Μπλε, Κόκκινη, Λευκή Ταινία») (Θαν. 13/3/1996) 1941: Γιάννης Πουλόπουλος Έλληνας τραγουδιστής ποιητής και μουσικός.

Γιάννης Πουλόπουλος Έλληνας τραγουδιστής ποιητής και μουσικός. 1984: Χοσέ Χολέμπας, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Χοσέ Χολέμπας, Έλληνας ποδοσφαιριστής 1993: Εμμανουήλ Φράγκος, Έλληνας πολιτικός

Θάνατοι