Σαν σήμερα 21 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Η 21η Ιουνίου περιλαμβάνει σημαντικές διεθνείς ημέρες, όπως η Διεθνής Ημέρα Γιόγκα, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής και η Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα. Σαν σήμερα καταγράφονται ιστορικά γεγονότα, όπως η Μάχη της Βιτόρια το 1813, η ελληνική νίκη στη μάχη Κιλκίς - Λαχανά το 1913 και η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τη Βραζιλία το 1970. Την ίδια ημερομηνία γεννήθηκαν προσωπικότητες όπως ο Ζαν Πολ Σαρτρ, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μισέλ Πλατινί και ο Κώστας Κατσουράνης, ενώ πέθαναν, μεταξύ άλλων, ο Νικολό Μακιαβέλι, ο Τζον Λι Χούκερ και ο Δημήτρης Χριστόφιας.