Σαν σήμερα 21 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Διεθνής Ημέρα Γιόγκα
- Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής
- Παγκόσμια Εβδομάδα Αλλεργίας
- Παγκόσμια Ημέρα Κυματοδρομίας (Σέρφινγκ)
- Παγκόσμια Ημέρα Ουμανιστή (Ανθρωπιστή)
- Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα
- Παγκόσμια Ημέρα Τροχοσανίδας (Skateboard)
- Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας
Γεγονότα
- 1813: Ο Δούκας του Ουέλινγκτον, επικεφαλής αγγλικής δύναμης, νικά τον Ιωσήφ Βοναπάρτη και τους Γάλλους στη Μάχη της Βιτόρια και τους εκδιώκει από την Ιβηρική Χερσόνησο. Ο Μπετόβεν χαιρετίζει το γεγονός, γράφοντας τη σύνθεση «Wellington’s Victory, op. 91».
- 1913: Οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κιλκίς – Λαχανά, κατά τη διάρκεια του Β’ Βαλκανικού Πολέμου.
- 1942: Ένα γιαπωνέζικο υποβρύχιο επιχειρεί μέσα στο έδαφος των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Αναδύεται στην επιφάνεια και βάλλει με 17 οβίδες κατά του οχυρού Στίβενς, που κατοπτεύει το στόμιο του ποταμού Κολάμπια στο Όρεγκον, προκαλώντας ελαφρές ζημίες.
- 1961: Ο χημικός κολοσσός Dow Chemical κατασκευάζει την πρώτη πρακτική συσκευή αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος.
- 1970: Η Βραζιλία νικά την Ιταλία με 4-1 στο «Αζτέκα» της Πόλης του Μεξικού και κατακτά το 9ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
- 1976: Οι ευρωκομουνιστές του Ενρίκο Μπερλίνγκουερ κερδίζουν τις εκλογές στην Ιταλία.
- 2012: Ελλάδα Μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων εικοσιτετράωρων από το κλείσιμο της κάλπης των τελευταίων εκλογών στην Ελλάδα, με συνασπισμό τριών κομμάτων ορκίζονται στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών τα μέλη της νέας κυβέρνησης υπό την πρωθυπουργία Α. Σαμαρά. Το νέο υπουργικό σχήμα περιλαμβάνει 17 υπουργούς εκ των οποίων μία μόνο γυναίκα.
Γεννήσεις
- 1905: Ζαν Πολ Σαρτρ, Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας, που αρνήθηκε να παραλάβει το Νόμπελ Λογοτεχνίας που του απονεμήθηκε το 1964. (Θαν. 15/4/1980)
- 1950: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Έλληνας τραγουδιστής, ο επονομαζόμενος και «Μπρους Σπρίνγκστιν της Ελλάδας».
- 1955: Μισέλ Πλατινί, Γάλλος ποδοσφαιριστής
- 1961: Μάνου Τσάο, Γάλλος τραγουδιστής (Μάνο Νέγκρα)
- 1979: Κώστας Κατσουράνης, Έλληνας ποδοσφαιριστής
Θάνατοι
- 1527: Νικολό Μακιαβέλι, πολιτικός στοχαστής από τη Φλωρεντία, που δίδαξε την άσκηση της πολιτικής εξουσίας χωρίς ηθικούς φραγμούς. (Γεν. 3/5/1469)
- 1981: Χρήστος Νέγκας, Έλληνας ηθοποιός
- 2001: Τζον Λι Χούκερ, Aμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας, από τους σημαντικότερους μουσικούς του ηλεκτρικό μπλουζ. Με το έργο του επηρέασε πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα, όπως οι Animals και οι Rollind Stones. (Γεν. 22/8/1917)
- 2019: Δημήτρης Χριστόφιας, Κύπριος πολιτικός (ΑΚΕΛ), Πρόεεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (2008-2013). (Γεν. 29/8/1946)