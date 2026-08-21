Σαν σήμερα 21 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Μνήμης και Τιμής στα Θύματα της Τρομοκρατίας

Γεγονότα

1866: Σε γενική συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά αποφασίζεται η ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση, που θα διαρκέσει έως το 1869, χωρίς επιτυχία.

Σε γενική συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά αποφασίζεται η ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση, που θα διαρκέσει έως το 1869, χωρίς επιτυχία. 1911: Ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Θα βρεθεί δύο χρόνια αργότερα.

Ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Θα βρεθεί δύο χρόνια αργότερα. 1926: Εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλη και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος.

Εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλη και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος. 1970: Ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.), καταργουμένων των ΣΕΚ και ΣΠΑΠ.

Ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.), καταργουμένων των ΣΕΚ και ΣΠΑΠ. 1991: Ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από πραξικόπημα 60 ωρών, που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και το οποίο κατέρρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση.

Ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από πραξικόπημα 60 ωρών, που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και το οποίο κατέρρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση. 2004: Η Σοφία Μπεκατώρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοΐας, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια μέρα, η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή ολυμπιονίκης στη δισκοβολία, ενώ ο Πύρρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών.

Γεννήσεις

1936: Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής. (Θαν. 12/10/1999)

Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής. (Θαν. 12/10/1999) 1938: Κένι Ρότζερς, Αμερικανός τραγουδιστής της κάντρι. (Θαν. 20/3/2020)

Κένι Ρότζερς, Αμερικανός τραγουδιστής της κάντρι. (Θαν. 20/3/2020) 1945: Μπέιζιλ Πολιντούρις, (Βασίλης Πολυδούρης), ελληνικής καταγωγής Αμερικανός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής. (Θαν. 8/11/2006)

Μπέιζιλ Πολιντούρις, (Βασίλης Πολυδούρης), ελληνικής καταγωγής Αμερικανός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής. (Θαν. 8/11/2006) 1952: Τζο Στράμερ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Τζον Γκρέιαμ Μέλορ, Άγγλος ρόκερ, ιδρυτής των Clash και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του βρετανικού πανκ. (Θαν. 22/12/2002)

Τζο Στράμερ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Τζον Γκρέιαμ Μέλορ, Άγγλος ρόκερ, ιδρυτής των Clash και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του βρετανικού πανκ. (Θαν. 22/12/2002) 1962: Τζον Κόρφας, Έλληνας καλαθοσφαιριστής.

Τζον Κόρφας, Έλληνας καλαθοσφαιριστής. 1967: B.D. Foxmoor, κατά κόσμον Μιχάλης Μυτακίδης, Έλληνας MC και παραγωγός, ιδρυτικό μέλος των Active Member.

B.D. Foxmoor, κατά κόσμον Μιχάλης Μυτακίδης, Έλληνας MC και παραγωγός, ιδρυτικό μέλος των Active Member. 1988: Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Πολωνός ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι