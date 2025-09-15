Σαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας

Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη

Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Λέμφωμα

Γεγονότα

1916: Ο «Μικρός Γουίλι», το πρώτο τανκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Μάχη του Σομ.

Γεννήσεις

1254: Μάρκο Πόλο, βενετός έμπορος εξερευνητής. (Θαν. 8/1/1324)

Μάρκο Πόλο, βενετός έμπορος εξερευνητής. (Θαν. 8/1/1324) 1890: Άγκαθα Κρίστι, Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. (Θαν. 12/1/1976)

Άγκαθα Κρίστι, Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. (Θαν. 12/1/1976) 1946: Όλιβερ Στόουν, Αμερικανός σκηνοθέτης. («Πλατούν», «Γεννημένος την 4η Ιουλίου»)

Θάνατοι