Σαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα το 1928 ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικιλίνη
Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας
  • Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη
  • Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Λέμφωμα

Γεγονότα

  • 1916: Ο «Μικρός Γουίλι», το πρώτο τανκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Μάχη του Σομ.
  • 1919: Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή».
  • 1928: Ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικιλίνη.
  • 1968: Ιδρύεται η Κομουνιστική Νεολαίας Ελλάδας (ΚΝΕ).
  • 2000: Τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει η εκπρόσωπος των ιθαγενών της Αυστραλίας Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει τον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου, ως σημαιοφόρος της Ελληνικής Αποστολής.

Γεννήσεις

  • 1254: Μάρκο Πόλο, βενετός έμπορος εξερευνητής. (Θαν. 8/1/1324)
  • 1890: Άγκαθα Κρίστι, Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. (Θαν. 12/1/1976)
  • 1946: Όλιβερ Στόουν, Αμερικανός σκηνοθέτης. («Πλατούν», «Γεννημένος την 4η Ιουλίου»)

Θάνατοι

  • 1938: Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τήνο. (Γεν. 24/8/1851)
  • 2006: Οριάνα Φαλάτσι, Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή και από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη. Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου θεωρήθηκε ότι με τα γραπτά της δυσφήμιζε το Ισλάμ. (Γεν. 29/6/1929)
  • 2008: Σταύρος Παράβας, Έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 15/4/1935)

