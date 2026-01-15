Σαν σήμερα 15 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1820: Ο Ιωάννης Καποδίστριας, εκτιμώντας ότι μπορεί να προσφέρει περισσότερα στον Αγώνα από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας και αμφιβάλλοντας για τις δυνατότητες της Φιλικής Εταιρείας, δεν αποδέχεται την πρόταση του Εμμανουήλ Ξάνθου να αναλάβει την ηγεσία της.

1822: Η Αϊτή αναγνωρίζει πρώτη στον κόσμο την Επαναστατική Κυβέρνηση της Ελλάδας.

1892: Ο Τζέιμς Νέισμιθ δημοσιεύει τους πρώτους κανόνες του μπάσκετ σε άρθρο του στην εφημερίδα «Triangle» της Μασαχουσέτης.

1912: Η πρώτη εναέρια προπαγάνδα διεξάγεται κατά τη διάρκεια του Iταλο-Τουρκικού Πολέμου στη Λιβύη. Ιταλικά αεροπλάνα ρίχνουν προκηρύξεις που απευθύνονται στους Άραβες της περιοχής. Προσφέρουν ένα χρυσό νόμισμα κι ένα σακί αλεύρι σε όποιον παραδοθεί.

1950: Δημοψήφισμα διεξάγεται από την Εκκλησία στην Κύπρο για την ένωση με την Ελλάδα. Υπέρ της ένωσης ψηφίζει το 95,7%.

1968: Έπειτα από έντονες διεθνείς πιέσεις, η χούντα χορηγεί στον Ανδρέα Παπανδρέου διαβατήριο για να αναχωρήσει στο εξωτερικό.

1971: Ο Τζορτζ Χάρισον κυκλοφορεί στη Μ. Βρετανία τη μεγάλη επιτυχία του «My Sweet Lord».

1973: Πόλεμος του Βιετνάμ: Επικαλούμενος την πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρίτσαρντ Νίξον, ανακοινώνει την αναστολή των επιθετικών ενεργειών στο Βόρειο Βιετνάμ.

Γεννήσεις

1096: Θεοδώρα Κομνηνή, Βυζαντινή πριγκίπισσα

1622: Μολιέρος, Ζαν Μπατίστ Ποκλέν το πραγματικό του όνομα, γάλλος συγγραφέας. («Δον Ζουάν», «Ο κατά φαντασία ασθενής», «Ταρτούφος», «Αρχοντοχωριάτης») (Θαν. 17/2/1673)

1809: Πιερ Ζοζέφ Προυντόν, γάλλος συγγραφέας και πολιτικός, που από πολλούς θεωρείται ο «πατέρας» του αναρχισμού. (Θαν. 19/1/1865)

1929: Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, Αμερικανός πολιτικός αγωνιστή

1949: Πάνος Μιχαλόπουλος, Έλληνας ηθοποιός

1990: Κώστας Σλούκας, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι