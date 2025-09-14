Σαν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαν σήμερα το 2022 πέθανε η Ειρήνη Παππά, Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα
Σαν σήμερα το 2022 πέθανε η Ειρήνη Παππά, Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος
  • Παγκόσμια Ημέρα Ατοπικής Δερματίτιδας

Γεγονότα

  • 326: Η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Ελένη, ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ τον Σταυρό του μαρτυρίου.
  • 628: Ο βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό.
  • 1814: Ανήμερα της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Σκουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλωφ, ιδρύουν στην Οδησσό τη «Φιλική Εταιρεία», σύμφωνα με μία εκδοχή.
  • 1829: Υπογράφεται η Συνθήκη της Αδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού Πολέμου του 1828-1829. Με άρθρο 10 της συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό ζήτημα και ανοίγει τον δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους Ελλάδας (2 Σεπτεμβρίου, με το Παλαιό Ημερολόγιο).
  • 1867: Ο Καρλ Μαρξ εκδίδει το «Κεφάλαιο», που αποτελεί την κορωνίδα του έργου του.
  • 1890: Ιδρύεται στη Σμύρνη ο μουσικογυμναστικός σύλλογος «Ορφέας», από τα μέλη του οποίου, τρία χρόνια μετά, θα ιδρυθεί ο γυμναστικός σύλλογος «Γυμνάσιον». Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον «Πανιώνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης».

Γεννήσεις

  • 1926: Μισέλ Μπιτόρ, Γάλλος συγγραφέας, από τους βασικούς εκπροσώπους του γαλλικού «νέου μυθιστορήματος». (Θαν. 24/8/2016)
  • 1928: Αλμπέρτο Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, Κουβανός φωτογράφος, δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τσε Γκεβάρα. (Θαν. 25/5/2001)
  • 1983: Έιμι Γουάινχαουζ, Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής. (Θαν. 23/7/2011)

Θάνατοι

  • 1960: Μ. Καραγάτσης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, Έλληνας συγγραφέας. («Γιούγκερμαν», «Συνταγματάρχης Λιάπκιν») (Γεν. 23/6/1908)
  • 1982: Γκρέις Κέλι, Αμερικανίδα ηθοποιός. Διακρίθηκε σε ταινίες του Χίτσκοκ κι έγινε πριγκίπισσα του Μονακό. (Γεν. 12/11/1929)
  • 2001: Στέλιος Καζαντζίδης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης. (Γεν. 29/8/1931)
  • 2019: Τάκης Σπυριδάκης, Έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 4/2/1958)
  • 2022: Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα. (Γεν. 3/9/1926)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το βότανο των τελετουργικών που μπορεί να μειώσει τον πόνο από αρθρίτιδα και να ρυθμίσει το σάκχαρο

Ποια φυτά να επιλέξετε για καλύτερη ποιότητα του αέρα, βαθύ ύπνο, αντιμετώπιση της σκόνης και της υγρασίας

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ-Τι θα ισχύσει για το «φορομπόνους» έως 3.200 ευρώ

Πώς «βλέπει» το SPIEGEL τις προσπάθειες της Ελλάδας να προσελκύσει κολοσσούς της αμυντικής βιομηχανίας

Η FTC διατάζει εταιρείες AI να παραδώσουν στοιχεία για την επίδραση των chatbots σε παιδιά και εφήβους

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
07:00 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Μπλόκα της Τροχαίας στην πρεμιέρα του νέου ΚΟΚ – Πρόστιμα «φωτιά» για κινητό, οδήγηση και αλκοόλ

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ το Σάββατο 13/9, με την Τροχαία να πραγματοπο...
06:35 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν Τούρκο οδηγό νταλίκας έπειτα από συμπλοκή έξω από ξενοδοχείο

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9) στη δυτική...
06:01 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Αιγάλεω: Φωτιά σε διαμέρισμα τριώροφης πολυκατοικίας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα τριώροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αγίου Γερασίμου στο Αιγάλεω, ...
21:31 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Λαμία: Αστυνομικοί έπιασαν στα «πράσα» διαρρήκτη – Είχε κρυφτεί στο υπνοδωμάτιο

Συνελήφθη, το απόγευμα της Παρασκευής (12/9/25) στο Παγκράτι Λαμίας, από αστυνομικούς της Ομάδ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος