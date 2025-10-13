Σαν σήμερα 13 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών

Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης

Ημέρα της ΔΕΗ

Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης

Γεγονότα

1307: Με εντολή του γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο Μέγας Διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του Τάγματος των Ναϊτών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια και «ομολογούν» ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13 και από τότε αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά.

Γεννήσεις

1925: Μάργκαρετ Θάτσερ, το γένος Ρόμπερτς, η επονομαζόμενη και «σιδηρά κυρία», η οποία διατέλεσε πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας από το 1979 έως το 1990. (Θαν. 8/4/2013)

Θάνατοι