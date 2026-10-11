Σαν σήμερα 11 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Κοριτσιού
- Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων Σώματος και Μεταμοσχεύσεων
Γεγονότα
- 787: Η 7η Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια καταδικάζει τους εικονομάχους και τους εικονολάτρες, διατυπώνοντας το δόγμα ότι η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό και στις εικόνες προσφέρεται απλή τιμητική προσκύνηση.
- 1822: Κοινή επιχείρηση αλγερινών πειρατών και τουρκικών στρατευμάτων στη Μύκονο. Οι γενναίοι Μυκονιάτες, με επικεφαλής τη Μαντώ Μαυρογένους, αποκρούουν την επίθεση και τους ρίχνουν στη θάλασσα.
- 1922: Υπογράφεται στα Μουδανιά της Μικράς Ασίας ανακωχή ανάμεσα στους Συμμάχους και την κεμαλική Τουρκία, σύμφωνα με το Νέο Ημερολόγιο. Η ανακωχή, αν και αφορά άμεσα στα ελληνικά συμφέροντα στην ανατολική Θράκη, υπογράφεται χωρίς την παρουσία Έλληνα αντιπροσώπου. Λίγες μέρες αργότερα θα αρχίσει η εκκένωση της Ανατολικής Θράκης από τα ελληνικά στρατεύματα.
- 1954: Κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ, οι Βιετμίνχ αποκτούν τον έλεγχο του βορείου Βιετνάμ, από τους Γάλλους.
- 1961: Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψηφίζει μομφή κατά της Νοτίου Αφρικής για το Απαρτχάιντ.
- 1990: Ο Μεξικανός διπλωμάτης και συγγραφέας Οκτάβιο Παζ βραβεύεται με το Νόμπελ Λογοτεχνίας.
- 2003: Η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού γράφει ιστορία, καθώς είναι η πρώτη ελληνική που αντιμετωπίζει ομάδα του NBA στην έδρα της. Αγωνίζεται στο Τορόντο με τους τοπικούς Ράπτορς και χάνει με 100-76.
Γεννήσεις
- 1922: Επαμεινώνδας Παπαδόπουλος, Έλληνας ζωγράφος, γνωστός διεθνώς ως Nonda, από τους διαπρεπέστερους εκπροσώπους του εξπρεσιονισμού. (Θαν. 30/10/2005)
- 1937: Μπόμπι Τσάρλτον, Άγγλος ποδοσφαιριστής. Έπαιξε επί 17 χρόνια με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Αγγλία το 1966. (Θαν. 21/10/2023)
- 1947: Λουκάς Παπαδήμος, Έλληνας οικονομολόγος, ακαδημαϊκός, τραπεζίτης και πολιτικός.
- 1992: Cardi B, Αμερικανίδα ράπερ.
Θάνατοι
- 1889: Τζέιμς Πρέσκοτ Τζάουλ, Βρετανός φυσικός, που διατύπωσε τον φερώνυμο νόμο της εκλύσεως θερμότητας κατά τη δίοδο ηλεκτρικού ρεύματος μέσω αγωγού, καθόρισε το μηχανικό ισοδύναμο της θερμότητας (1842) και συνέβαλε μαζί με τον W. Thomson (αργότερα Lord Kelvin) στην ανάπτυξη ψυκτικών μεθόδων. Προς τιμήν του, η μονάδα ενέργειας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI), ονομάσθηκε Joule. (Γεν. 24/12/1818)
- 1896: Άντον Μπρούκνερ, Αυστριακός συνθέτης, που διακρίθηκε κυρίως για τις συμφωνίες του. (Γεν. 4/9/1824)
- 2005: Ρένα Καρθαίου, Ελληνίδα ποιήτρια. (Γεν. 1913)