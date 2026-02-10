Σαν σήμερα 10 Φεβρουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 1355: Ανήμερα της εορτής της Αγίας Σχολαστικής ξεσπούν επεισόδια στην Οξφόρδη μεταξύ φοιτητών και ντόπιων. Αιτία, η ποιότητα της μπύρας σε μία παμπ και τα προσβλητικά σχόλια κάποιων φοιτητών για τους ντόπιους. Οι ταραχές θα λήξουν την επόμενη μέρα, με 63 νεκρούς φοιτητές και 30 πολίτες.
- 1904: Ξεσπά ο ρωσοϊαπωνικός πόλεμος για τις διαφιλονικούμενες περιοχές της Κορέας και της Μαντζουρίας.
- 1942 Απονέμεται ο πρώτος χρυσός δίσκος στην ιστορία της μουσικής, στον Γκλεν Μίλερ για την επιτυχία του «Chattanooga Choo Choo».
- 1947: Τα Δωδεκάνησα περιέρχονται στην Ελλάδα με τη Συνθήκη των Παρισίων.
- 1956: Συνιστάται με νόμο το Ίδρυμα Ευγενίδου, με κεφάλαια της διαθήκης του εφοπλιστή Ευγένιου Ευγενίδη και σκοπό «να συμβάλλει εις την εκπαίδευσιν νέων Ελληνικής Ιθαγενείας εν τω επιστημονικώ και τεχνικώ πεδίω».
- 1996: Ο υπερυπολογιστής της IBM, Deep blue, νικά για πρώτη φορά τον Γκάρι Κασπάροφ στο σκάκι.
- 2008: Ο Αλέξης Τσίπρας εκλέγεται νέος Πρόεδρος του Συνασπισμού με το 70% των ψήφων του 5ου Συνεδρίου του κόμματος.
Γεννήσεις
- 1772: Λυκούργος Λογοθέτης, αγωνιστής του ’21 και πολιτικός. (Θαν. 22/5/1850)
- 1898: Μπέρτολτ Μπρεχτ, Γερμανός δραματουργός και ποιητής
- 1910: Σοφία Βέμπο, Ελληνίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. (Θαν. 11/3/1978)
- 1913: Σεραφείμ, αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος
- 1935: Παύλος Μπακογιάννης, Έλληνας δημοσιογράφος και πολιτικός. (Θαν. 26/9/1989)
- 1939: Τζένη Βάνου, Ελληνίδα τραγουδίστρια
- 1950: Μαρκ Σπιτς, Αμερικανός κολυμβητής
- 1967: Κατερίνα Λέχου, Ελληνίδα ηθοποιός
Θάνατοι
- 1755: Μοντεσκιέ, Γάλλος συγγραφέας
- 1913: Κώστας Τσικλητήρας, Έλληνας αθλητής του στίβου, τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης στα αγωνίσματα άνευ φοράς. (Γεν. 30/10/1888)
- 1956: Εμμανουήλ Τσουδερός, Έλληνας τραπεζίτης και πολιτικός
- 1975: Νίκος Καββαδίας, Έλληνας ναυτικός και λογοτέχνης. (Γεν. 11/1/1910)
- 2005: Άρθουρ Μίλερ, Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας. («Ο θάνατος του εμποράκου», «Οι μάγισσες του Σάλεμ», «Ψηλά από τη γέφυρα») (Γεν. 17/10/1915)
- 2014: Σίρλεϊ Τεμπλ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια