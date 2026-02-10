Σαν σήμερα 10 Φεβρουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1355: Ανήμερα της εορτής της Αγίας Σχολαστικής ξεσπούν επεισόδια στην Οξφόρδη μεταξύ φοιτητών και ντόπιων. Αιτία, η ποιότητα της μπύρας σε μία παμπ και τα προσβλητικά σχόλια κάποιων φοιτητών για τους ντόπιους. Οι ταραχές θα λήξουν την επόμενη μέρα, με 63 νεκρούς φοιτητές και 30 πολίτες.

Ανήμερα της εορτής της Αγίας Σχολαστικής ξεσπούν επεισόδια στην Οξφόρδη μεταξύ φοιτητών και ντόπιων. Αιτία, η ποιότητα της μπύρας σε μία παμπ και τα προσβλητικά σχόλια κάποιων φοιτητών για τους ντόπιους. Οι ταραχές θα λήξουν την επόμενη μέρα, με 63 νεκρούς φοιτητές και 30 πολίτες. 1904: Ξεσπά ο ρωσοϊαπωνικός πόλεμος για τις διαφιλονικούμενες περιοχές της Κορέας και της Μαντζουρίας.

Ξεσπά ο ρωσοϊαπωνικός πόλεμος για τις διαφιλονικούμενες περιοχές της Κορέας και της Μαντζουρίας. 1942 Απονέμεται ο πρώτος χρυσός δίσκος στην ιστορία της μουσικής, στον Γκλεν Μίλερ για την επιτυχία του «Chattanooga Choo Choo».

Απονέμεται ο πρώτος χρυσός δίσκος στην ιστορία της μουσικής, στον Γκλεν Μίλερ για την επιτυχία του «Chattanooga Choo Choo». 1947: Τα Δωδεκάνησα περιέρχονται στην Ελλάδα με τη Συνθήκη των Παρισίων.

Τα Δωδεκάνησα περιέρχονται στην Ελλάδα με τη Συνθήκη των Παρισίων. 1956 : Συνιστάται με νόμο το Ίδρυμα Ευγενίδου, με κεφάλαια της διαθήκης του εφοπλιστή Ευγένιου Ευγενίδη και σκοπό «να συμβάλλει εις την εκπαίδευσιν νέων Ελληνικής Ιθαγενείας εν τω επιστημονικώ και τεχνικώ πεδίω».

: Συνιστάται με νόμο το Ίδρυμα Ευγενίδου, με κεφάλαια της διαθήκης του εφοπλιστή Ευγένιου Ευγενίδη και σκοπό «να συμβάλλει εις την εκπαίδευσιν νέων Ελληνικής Ιθαγενείας εν τω επιστημονικώ και τεχνικώ πεδίω». 1996: Ο υπερυπολογιστής της IBM, Deep blue, νικά για πρώτη φορά τον Γκάρι Κασπάροφ στο σκάκι.

Ο υπερυπολογιστής της IBM, Deep blue, νικά για πρώτη φορά τον Γκάρι Κασπάροφ στο σκάκι. 2008: Ο Αλέξης Τσίπρας εκλέγεται νέος Πρόεδρος του Συνασπισμού με το 70% των ψήφων του 5ου Συνεδρίου του κόμματος.

Γεννήσεις

1772: Λυκούργος Λογοθέτης, αγωνιστής του ’21 και πολιτικός. (Θαν. 22/5/1850)

Λυκούργος Λογοθέτης, αγωνιστής του ’21 και πολιτικός. (Θαν. 22/5/1850) 1898 : Μπέρτολτ Μπρεχτ, Γερμανός δραματουργός και ποιητής

: Μπέρτολτ Μπρεχτ, Γερμανός δραματουργός και ποιητής 1910: Σοφία Βέμπο, Ελληνίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. (Θαν. 11/3/1978)

Σοφία Βέμπο, Ελληνίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. (Θαν. 11/3/1978) 1913 : Σεραφείμ, αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος

: Σεραφείμ, αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος 1935: Παύλος Μπακογιάννης, Έλληνας δημοσιογράφος και πολιτικός. (Θαν. 26/9/1989)

Παύλος Μπακογιάννης, Έλληνας δημοσιογράφος και πολιτικός. (Θαν. 26/9/1989) 1939 : Τζένη Βάνου, Ελληνίδα τραγουδίστρια

: Τζένη Βάνου, Ελληνίδα τραγουδίστρια 1950 : Μαρκ Σπιτς, Αμερικανός κολυμβητής

: Μαρκ Σπιτς, Αμερικανός κολυμβητής 1967: Κατερίνα Λέχου, Ελληνίδα ηθοποιός

Θάνατοι