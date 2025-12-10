Σαν σήμερα 10 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σύνοψη από το

  • Το 1893, η Ελλάδα κηρύσσει πτώχευση με τον Χαρίλαο Τρικούπη να δηλώνει στη Βουλή: «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν».
  • Το 1963, ο Γιώργος Σεφέρης βραβεύεται με Νόμπελ Λογοτεχνίας, τιμώντας την ελληνική πνευματική παραγωγή.
  • Το 1957, σημειώνονται αιματηρές συγκρούσεις μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου με τον βρετανικό στρατό, ενώ την ίδια μέρα ο ΟΗΕ αποφαίνεται υπέρ της αυτοδιάθεσης της Κύπρου.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαν σήμερα 10 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 1963 ο Γιώργος Σεφέρης βραβεύτηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  • Παγκόσμια Ημέρα Ιδιοκτησίας

Γεγονότα

  • 1832: Η Σάμος αναγνωρίζεται από τον σουλτάνο Μαχμούτ Β’ ως αυτόνομη ηγεμονία, υποτελής στην Τουρκία και υπό την εγγύηση των τριών Μεγάλων Δυνάμεων (Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας).
  • 1893: Η Ελλάδα κηρύσσει πτώχευση. Ο Χαρίλαος Τρικούπης δηλώνει στη Βουλή: «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν».
  • 1905: Ο Γερμανός γιατρός Ρόμπερτ Κοχ τιμάται με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την ανακάλυψη του βακίλου που προκαλεί φυματίωση.
  • 1957: Νέες αιματηρές συγκρούσεις μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου με τον βρετανικό στρατό και την αστυνομία. Την ίδια μέρα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφαίνεται υπέρ της αυτοδιάθεσης της Κύπρου.
  • 1963: Ο Γιώργος Σεφέρης βραβεύεται με Νόμπελ Λογοτεχνίας.
  • 1964: Ο Γάλλος συγγραφέας Ζαν Πολ Σαρτρ αρνείται να παραλάβει το Νόμπελ Λογοτεχνίας, υποστηρίζοντας ότι θα μειώσει το γόητρο της συγγραφικής του δουλειάς.
  • 2016: Διπλή επίθεση στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης στοιχίζει τη ζωή σε 44 ανθρώπους και τραυματίζει περίπου 100 ακόμη. Αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά ανατινάσσεται κοντά στο γήπεδο της ποδοσφαιρικής ομάδας Μπεσίκτας. Την ευθύνη αναλαμβάνει η οργάνωση Γεράκια για την Απελευθέρωση του Κουρδιστάν (TAK)

Γεννήσεις

  • 1790: Γιάκομπ Φίλιπ Φαλμεράιερ, Αυστριακός περιηγητής, δημοσιογράφος, πολιτικός και ιστορικός, περισσότερο γνωστός για τις περιηγητικές αφηγήσεις του και τις θεωρίες του σχετικά με τη φυλετική καταγωγή των Νεοελλήνων. (Θαν. 26/4/1861)
  • 1815: Άντα Λάβλεϊς, Αγγλίδα μαθηματικός, κόρη του Λόρδου Βύρωνα, που θεωρείται από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής. (Θαν. 27/11/1852)
  • 1930: Γιώργος Παπαβασιλείου, Έλληνας πρωταθλητής των στιπλ (ΑΕΚ) και προπονητής. (Θαν. 12/3/2020)
  • 1948: Ντούσαν Μπάγεβιτς, Βόσνιος ποδοσφαιριστής και προπονητής
  • 1953: Ανδρέας Βγενόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας (Θαν. 5/11/2016)
  • 1960: Κένεθ Μπράνα, Βρετανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας.
  • 1987: Γκονσάλο Ιγουαΐν, Αργεντινός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

  • 1896: Άλφρεντ Μπέρνχαρντ Νόμπελ, Σουηδός χημικός, μηχανικός, εφευρέτης, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, που αθλοθέτησε τα ομώνυμα βραβεία, τα οποία απονέμονται κάθε χρόνο στην επέτειο του θανάτου του. (Γεν. 21/10/1833)
  • 1956: Αλέξανδρος Δελμούζος, Έλληνας πρωτοπόρος παιδαγωγός. (Γεν. 31/12/1880)
  • 1967: Ότις Ρέντινγκ, Αμερικανός τραγουδιστής της σόουλ. («Sitting on the dock of the bay») (Γεν. 9/9/1941)
  • 2014: Γιώργος Πέτσος, Έλληνας πολιτικός

