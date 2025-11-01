Σαν σήμερα 1 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

19 Ημέρες Ακτιβισμού κατά της Παιδικής Κακοποίησης

Διεθνής Ημέρα Ενημέρωσης για το Σύνδρομο Λένοξ-Γκαστό

Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού

Παγκόσμια Ημέρα Αυστηράς Χορτοφαγίας

Παγκόσμια Ημέρα Ξινόμαυρου

Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων

Γεγονότα

451: Ολοκληρώνεται η Δ’ Οικουμενική Σύνοδος της Χαλκηδόνας. Καθόρισε το ορθόδοξο δόγμα σχετικά με τις δύο φύσεις του Χριστού και καταδίκασε τον Μονοφυσιτισμό.

: Η πλημμύρα των Αγίων Πάντων καταστρέφει τις ολλανδικές ακτές. 1604: Κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο η τραγωδία Οθέλος του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ.

Κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο το έργο του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ Η Τρικυμία. 1903: Η «Ορέστεια» του Αισχύλου ανεβαίνει στο Βασιλικό Θέατρο Αθηνών για πρώτη φορά στη Δημοτική. Το γεγονός προκαλεί συμπλοκές, με αποτέλεσμα να υπάρξουν και τρία θύματα. (Ορεστειακά)

Ο Ζαν Κλοντ Τρισέ από τη Γαλλία αναλαμβάνει Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 2013: Δολοφονούνται τα μέλη της Χρυσής Αυγής Μανώλης Καπελώνης, 22 ετών, Γιώργος Φουντούλης, 27 ετών και τραυματίζεται ο Αλέξανδρος Γέροντας, 29 ετών από τρομοκράτες έξω από τα γραφεία του κόμματος στο Νέο Ηράκλειο.

Γεννήσεις

1863: Τζορτζ Πάρκερ, αμερικανός εφευρέτης, βιομήχανος και ιδρυτής της φερώνυμης εταιρίας ειδών γρσφής.

Τάιλερ Ρεκς, Αμερικανός παλαιστής 1986: Πεν Μπάντζλι, Αμερικανός ηθοποιός

